Τη Μύκονο επέλεξε η Σοφία Βεργκάρα για έναν από τους σταθμούς των φετινών καλοκαιρινών της διακοπών. Η Κολομβιανή ηθοποιός έφτασε στο κοσμοπολίτικο νησί μαζί με φίλους της και δεν άργησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακολούθους στιγμές από την παραμονή της στην Ελλάδα.

H 54χρονη σταρ επισκέφθηκε το «Scorpios», στην Παράγκα, όπου συνδύασε το δείπνο με τη μουσική και τη διασκέδαση. Στον χώρο εμφανίστηκε η διεθνούς φήμης Νοτιοκορεάτισσα DJ Peggy Gou, με τη Βεργκάρα και την παρέα της να απολαμβάνουν το μουσικό της σετ.

Η ανάρτηση με τη φράση «Νύχτες στην Ελλάδα»

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σοφία Βεργκάρα δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τη βραδινή της έξοδο. Σε ένα από τα στιγμιότυπα ποζάρει με ένα εντυπωσιακό καλοκαιρινό φόρεμα, ενώ στα βίντεο εμφανίζεται χαμογελαστή και ευδιάθετη, να χορεύει και να διασκεδάζει με τους φίλους της.

«Noches en Grecia», δηλαδή «Νύχτες στην Ελλάδα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, προσθέτοντας και ένα γαλάζιο ματάκι. Παρότι δεν ανέφερε ονομαστικά τη Μύκονο, τα στιγμιότυπα προέρχονται από τη βραδινή της έξοδο στο «Νησί των Ανέμων».

Η χολιγουντιανή σταρ φαίνεται να απολαμβάνει στο έπακρο την ελληνική φιλοξενία, τη γαστρονομία και τη χαρακτηριστική νυχτερινή ζωή της Μυκόνου. Η παρουσία της, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασε απαρατήρητη, με τις αναρτήσεις της να μεταφέρουν στους ακολούθους της εικόνες από το ελληνικό καλοκαίρι.

Η επίσκεψη στη Μύκονο ακολούθησε τις εορταστικές στιγμές για τα 54α γενέθλιά της στην Ιταλία. Η Βεργκάρα είχε μοιραστεί φωτογραφίες από τις διακοπές της πάνω σε σκάφος, αλλά και στιγμιότυπα από το πάρτι που διοργάνωσε με αγαπημένα της πρόσωπα.

Πηγή: skai.gr

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