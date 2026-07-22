Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η απότομη επιδείνωση του καιρού, με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση να πλήττουν το νησί κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα, προκαλώντας εκτεταμένες πτώσεις δέντρων, κυρίως στη βόρεια και κεντρική πλευρά του νησιού.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν, ενώ σημειώθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα τμήματα του νησιού να μείνουν χωρίς ρεύμα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Πολιτική Προστασία και συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Προτεραιότητα δόθηκε στη διάνοιξη δρόμων που είχαν αποκλειστεί από πεσμένα δέντρα, καθώς και στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές.

Από τις πτώσεις δέντρων πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης εκδηλώθηκαν δύο μικρές πυρκαγιές, στις Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, οι οποίες τέθηκαν γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο.

Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για σειρά περιστατικών που σχετίζονταν με τις ισχυρές ριπές ανέμου. Συνολικά, το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Ιονίων Νήσων δέχθηκε 30 κλήσεις, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 24 κοπές δέντρων και μία αφαίρεση αντικειμένου.

Για την αντιμετώπιση των περιστατικών επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας, ενώ οι εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

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