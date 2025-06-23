Του Μανώλη Κωστίδη

Ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης της Τουρκίας, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είναι τυραννία που στρέφει τα όπλα στις ισλαμικές κοινωνίες και ότι ο βομβαρδισμός των ΗΠΑ στο Ιράν είναι μια σκανδαλώδης και ανεύθυνη επίθεση.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι μια αρχιτεκτονική τυραννίας και καταπίεσης που χτυπάει την πλάτη αυτών που προκαλούν πόνο, γίνεται παιχνίδι των λόμπι, παρακολουθεί σιωπηλά τη γενοκτονία, στρέφει όπλα στις ισλαμικές κοινωνίες σε κάθε ευκαιρία και συνθλίβει την παγκόσμια συνείδηση σαν οδοστρωτήρας», επεσήμανε.

«Ο χθεσινός βομβαρδισμός από τις ΗΠΑ τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν αναγνωριστεί ως στόχοι για τον πραγματικό πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ είναι μια σκανδαλώδης και ανεύθυνη επίθεση», σημείωσε ο Μπαχτσελί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.