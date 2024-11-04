Η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ ανακοίνωσε πρόσθετη βοήθεια ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη των Ουκρανών που διανύουν τον τρίτο χειμώνα του πολέμου, εν μέσω συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων σε υποδομές, είπε κατά την διάρκεια της επίσκεψής της στο Κίεβο.

Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στη γραμμή του μετώπου, χωρίς ενεργειακές παροχές, να μπορούν επίσης να λάβουν καύσιμα και «οι Ουκρανοί μπορούν να εφοδιαστούν με είδη πρώτης ανάγκης, όπως κουβέρτες ή ζεστά χειμωνιάτικα παλτά για την προστασία τους από τις χαμηλές θερμοκρασίες», δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή της με τον Ουκρανό ομόλογό της Αντρίι Σιμπίχα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναζητά τώρα στρατιωτική βοήθεια από τη Βόρεια Κορέα και διπλασιάζει τις προσπάθειές του στην ανατολική Ουκρανία, είπε η Μπέρμποκ.

Στοχεύει σκόπιμα υποδομές ζωτικής σημασίας σε όλη τη χώρα, βομβαρδίζοντας σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και καταστρέφοντας καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος σε μια ύπουλη στρατηγική, όπως τη χαρακτήρισε, με σχεδόν τα δύο τρίτα της ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας να έχουν καταστραφεί, αφήνοντας τους ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση.

Η πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι στήριξη για τον ενεργειακό τομέα, αλλά προορίζεται για μέτρα έκτακτης χειμερινής βοήθειας για τον πληθυσμό , όπως στερεά καύσιμα για σπίτια κοντά στη γραμμή του μετώπου, μόνωση, χειμερινός ρουχισμός, κουβέρτες και χρηματική βοήθεια.

Με το τελευταίο αυτό ποσό, η γερμανική βοήθεια προς την Ουκρανία για ανθρωπιστικούς σκοπούς - όπως η εκκαθάριση ναρκών - ανέρχεται σε 390 εκατ. ευρώ.

Η Μπέρμποκ ενημερώθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στην Ουκρανία για την ανάπτυξη των αντιαεροπορικών αρμάτων μάχης Gepard που προμήθευσε η Γερμανία,.

Ουκρανοί στρατιώτες της είπαν ότι κατέρριψαν τρία ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου την Παρασκευή. Ζήτησαν επίσης από την Μπέρμποκ περισσότερη υποστήριξη με τη μορφή υλικών και πυρομαχικών. Μέχρι στιγμής, η Γερμανία έχει προμηθεύσει την Ουκρανία με 55 αντιαεροπορικά άρματα μάχης Gepard, συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και 176.000 τεμάχια αντιαεροπορικών πυρομαχικών από τα αποθέματα της Bundeswehr και της βιομηχανίας.

Τα άρματα μάχης Gepard θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην απόκρουση των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στη συνέχεια, η υπουργός Εξωτερικών ξεναγήθηκε σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας κοντά στο Κίεβο, το οποίο είχε χτυπηθεί αρκετές φορές από ρωσικούς πυραύλους και εξακολουθεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

Η Μπέρμποκ έφθασε στην Ουκρανία νωρίς το πρωί σήμερα, πραγματοποιώντας την όγδοη επίσκεψη αλληλεγγύης από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Η επίσκεψη δεν είχε ανακοινωθεί για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

