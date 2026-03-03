Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσέφερε στους ηγέτες της Μέσης Ανατολής την τεχνογνωσία του Κιέβου στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αντάλλαγμα για την άσκηση πίεσης στη Μόσχα για εκεχειρία ενός μηνός στην Ουκρανία.



Μιλώντας στο Bloomberg τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο θα μπορούσε να στείλει ειδικούς για να βοηθήσουν στην κατάρριψη των ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χτυπούν τις πρωτεύουσες της Μέσης Ανατολής μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, εάν μπορούν να βοηθήσουν στην εξασφάλιση μιας εκεχειρίας στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Οι ηγέτες της Μέσης Ανατολής έχουν εξαιρετικές σχέσεις με τους Ρώσους», δήλωσε τηλεφωνικά στο Bloomberg News ο Ζελένσκι. «Μπορούν να ζητήσουν από τους Ρώσους να εφαρμόσουν μια εκεχειρία ενός μηνός».«Θα στείλουμε τους καλύτερους χειριστές αναχαιτιστικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις χώρες της Μέσης Ανατολής», είπε, προσθέτοντας ότι η διάρκεια της εκεχειρίας - είτε δύο μήνες είτε δύο εβδομάδες - θα επιτρέψει στην Ουκρανία να στείλει ειδικούς για να βοηθήσουν τα έθνη της Μέσης Ανατολής «να προστατεύσουν τους πολίτες».Το Σάββατο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία έχει εκτοξεύσει περισσότερα από, ιρανικής σχεδίασης, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών του πολέμου, ζητώντας αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.