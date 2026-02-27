Ζελένσκι: Προσκάλεσε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο στην Ουκρανία

Το γραφείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Ουκρανός πρόεδρος προσκάλεσε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο στην Ουκρανία για να συζητήσουν «όλα τα υπάρχοντα ζητήματα».

«Αυτή τη στιγμή, ο πρόεδρος συνομιλεί με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο. Ο πρόεδρος τον προσκαλεί στην Ουκρανία για να συζητήσουν όλα τα υπάρχοντα ζητήματα», ανέφερε το γραφείο σε ανάρτησή του στο X.

Nωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τον ομόλογό του της Σλοβακίας, ώστε να συσταθεί μια ερευνητική επιτροπή σχετικά με τον αγωγό πετρελαίου Druzhba και κάλεσε τον Ζελένσκι να της επιτρέψει την πρόσβαση, σύμφωνα με το UNN.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.