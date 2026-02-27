Λογαριασμός
Ζελένσκι: Προσκάλεσε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο στην Ουκρανία

Nωρίτερα, ο Όρμπαν, ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τον Φίτσο ώστε να συσταθεί μια ερευνητική επιτροπή σχετικά με τον αγωγό πετρελαίου Druzhba 

Ζελένσκι

Το γραφείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Ουκρανός πρόεδρος προσκάλεσε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο στην Ουκρανία για να συζητήσουν «όλα τα υπάρχοντα ζητήματα».

«Αυτή τη στιγμή, ο πρόεδρος συνομιλεί με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο. Ο πρόεδρος τον προσκαλεί στην Ουκρανία για να συζητήσουν όλα τα υπάρχοντα ζητήματα», ανέφερε το γραφείο σε ανάρτησή του στο X.

Nωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τον ομόλογό του της Σλοβακίας, ώστε να συσταθεί μια ερευνητική επιτροπή σχετικά με τον αγωγό πετρελαίου Druzhba και κάλεσε τον Ζελένσκι να της επιτρέψει την πρόσβαση, σύμφωνα με το UNN.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βολοντιμίρ Ζελένσκι Ρόμπερτ Φίτσο Βίκτορ Ορμπάν
