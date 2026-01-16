Εάν επιτευχθεί συμφωνία για την Ουκρανία, μπορούμε να υπογράψουμε την προσεχή εβδομάδα στο Νταβός, δήλωσε την Παρασκευή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα

Η Ουκρανία παρέλαβε ένα «σοβαρό» πακέτο πυραύλων αεράμυνας το πρωί ανακοίνωσε ακόμη ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Μέχρι σήμερα το πρωί, είχαμε αρκετά συστήματα αεράμυνας χωρίς πυραύλους. Σήμερα μπορώ να μιλήσω γι' αυτό ανοιχτά, επειδή από σήμερα έχουμε αυτούς τους πυραύλους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία ενδιαφέρονται για τον τερματισμό του πολέμου, η Ρωσία είναι αυτή που παρεμποδίζει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις σημείωσε, απαντώντας στον πρόεδρο Τραμπ. «Σε γενικές γραμμές, είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο αύριο. Και εμείς θέλουμε να το κάνουμε σήμερα».

Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλείας που θα διαρκούν περισσότερο από τη θητεία του Τραμπ.

Όπως ανακοίνωσε, η ουκρανική αντιπροσωπεία κατευθύνεται στις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και το πακέτο ευημερίας.

«Οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίλυση της ''σύγκρουσης'' στην Ουκρανία αντιστοιχούν με τα συμφέροντα της Ρωσίας, εκτιμούμε τις προσπάθειές τους» ανέφερε στο μεταξύ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Σημειώσαμε τις δηλώσεις των ηγετών της ΕΕ για την ανάγκη να συνομιλήσουν με τη Ρωσία. Αυτή θα ήταν μια σοβαρή αλλαγή αν αντανακλά το στρατηγικό τους όραμα... Το Κρεμλίνο έχει λάβει μηνύματα από τη Ρώμη, το Παρίσι και το Βερολίνο σχετικά με την ανάγκη διαλόγου με τη Ρωσία και το θεωρεί αυτό μια θετική εξέλιξη στην ευρύτερη δυτική θέση, δήλωσε ο Πεσκόφ. Η Ρωσία έχει διάλογο με τις ΗΠΑ, δεν υπάρχει διάλογος με τους Ευρωπαίους» υποστήριξε.

