Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρούτε : Συζητήσαμε για τις ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα με τον πρόεδρο Ζελένσκι

«Μίλησα με τον Ζελένσκι για την ενεργειακή κατάσταση στην Ουκρανία, με τις ρωσικές επιθέσεις να προκαλούν τρομερό ανθρώπινο πόνο»

Ρούτε

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συνομίλησε σήμερα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, οι οποίες οδήγησαν σε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στη χώρα.

«Μίλησα με τον Ζελένσκι για την ενεργειακή κατάσταση στην Ουκρανία, με τις ρωσικές επιθέσεις να προκαλούν τρομερό ανθρώπινο πόνο, καθώς και για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου», έγραψε ο Ρούτε στο X.

«Είμαστε αφοσιωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να λαμβάνει την κρίσιμη υποστήριξη που χρειάζεται για να αμυνθεί σήμερα και τελικά να εξασφαλίσει μια διαρκή ειρήνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαρκ Ρούτε Βολοντιμίρ Ζελένσκι ΝΑΤΟ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark