Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ορκίστηκε χθες Πέμπτη για ακόμη μια φορά ότι ο στρατός του θα νικήσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, αναφέροντας επίσης πως υπάρχουν ακόμη 50 ισραηλινοί όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους εκτιμάται πως είναι ζωντανοί 20.

«Θα νικήσουμε αυτά τα τέρατα και θα φέρουμε τους ομήρους μας στο σπίτι», διαβεβαίωσε ο κ. Νετανιάχου το υπερσυντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax των ΗΠΑ στο πλαίσιο συνέντευξης που του παραχώρησε και μεταδόθηκε χθες.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης εξέφρασε την ελπίδα πως «εντός μερικών ημερών» οι 10 από τους εναπομείναντες ομήρους στη ζωή θα αφεθούν ελεύθεροι, στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες στον παλαιστινιακό θύλακο, που τελεί υπό διαπραγμάτευση.

Από τους 50 ομήρους στη Γάζα «20 είναι οπωσδήποτε ζωντανοί και περίπου 30 δεν είναι», και «θέλω να τους φέρουμε όλους πίσω», ανέφερε.

Διευκρίνισε πως η πρόταση που τελεί υπό διαπραγμάτευση προβλέπει την απελευθέρωση 10 ομήρων στη ζωή και περίπου των μισών σορών. «Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αυτό (σ.σ. σε συμφωνία) σε μερικές ημέρες».

Στο τέλος της τριήμερης επίσημης επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον χθες, ο κ. Νετανιάχου ανέφερε με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ότι θα αρχίσουν συνομιλίες για το οριστικό τέλος του πολέμου μόλις τεθεί σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός.

«Αυτό θα πρέπει να γίνει με τους ελάχιστους όρους που έχει θέσει», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ: «Η Χαμάς να καταθέσει τα όπλα της, η Γάζα να αποστρατιωτικοποιηθεί, να μην υπάρχουν πλέον κυβερνητικές ή στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς. Αυτοί είναι οι θεμελιώδεις όροι που θέτουμε».

Το παλαιστινιακό κίνημα απορρίπτει τους όρους αυτούς.

Αν οι όροι του Ισραήλ δεν εκπληρωθούν στις διαπραγματεύσεις εντός 60 ημερών, ο κ. Νετανιάχου διεμήνυσε πως η κυβέρνησή του «θα τους επιτύχει με άλλους τρόπους», με άλλα λόγια με «την ισχύ του ηρωικού στρατού μας» — συνεχίζοντας τον πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

