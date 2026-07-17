Μια καινοτομία, που προέρχεται από την αμερικάνικη αθλητική κουλτούρα, εγκαινιάζει η FIFA σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλοhttps://www.skai.gr/tags/mountial-2026.

Ισπανία ή Αργεντινή, η ομάδα που θα σηκώσει το Μουντιάλ το βράδυ της Κυριακής, θα δει τους παίκτες της να κερδίζουν και από ένα δαχτυλίδι πρωταθλητή.

«Εκτός από το εμβληματικό τρόπαιο και τα χρυσά μετάλλια, ένα νέο σύμβολο θριάμβου θα απονεμηθεί στην νικήτρια ομάδα. Σε μια σημαντική πρωτιά για διοργάνωση της FIFA, οι νικητές του τουρνουά θα λάβουν επίσης ειδικά κατασκευασμένα δαχτυλίδια πρωταθλήματος, φέρνοντας μια από τις πιο αναγνωρίσιμες αμερικανικές αθλητικές παραδόσεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Κάθε δαχτυλίδι θα αποτελεί μέρος μιας αυστηρά περιορισμένης έκδοσης, μόλις 2.026 αριθμημένων κομματιών, ένας άμεσος φόρος τιμής στο ίδιο το τουρνουά. Από αυτά, 30 θα δοθούν στην νικήτρια ομάδα, ενώ 1.996 θα διατεθούν στους φιλάθλους παγκοσμίως ως επίσημο προϊόν, επιτρέποντας α αποκτήσουν ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026», αναφέρει η FIFA.

Η μία πλευρά του δαχτυλιδιού απεικονίζει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ η άλλη θα είναι προσαρμοσμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την ταυτότητα της νικήτριας ομάδας. Κάθε δαχτυλίδι θα είναι ατομικά αριθμημένο και θα παραδίδεται με το δικό του πιστοποιητικό γνησιότητας.

Αμέσως μετά τον τελικό, ο αρχηγός και ο προπονητής της νικήτριας ομάδας θα λάβουν προσωρινά δαχτυλίδια για να τιμήσουν την περίσταση. Κάθε ένα από τα 30 δαχτυλίδια για τους νικητές θα προσαρμοστεί στη συνέχεια πριν απονεμηθεί επίσημα σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

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