Τον λόγο που αποφάσισε να αφήσει το νούμερο «34» και να πάρει το «7» έκανε γνωστό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατά την παρουσίασή του από τους Χιτ. Όπως εξήγησε, θέλησε και πάλι να τιμήσει τη μητέρα του, ενώ σκοπός του ήταν να αφήσει τον παλιό του αριθμό στο Μιλγουόκι και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο πλέον στους Μαϊάμι Χιτ.



«Φορούσα το 34 γιατί η μαμά μου γεννήθηκε το 1963 και ο μπαμπάς μου το 1964. Από τα τελευταία ψηφία των γεννήσεων τους. Αν λοιπόν προσθέσεις το 3 και το 4 μας κάνει 7. Επίσης, η μαμά γεννήθηκε 7 Απριλίου και για αυτόν τον λόγο άλλαξα τον αριθμό μου.

Ο λόγος που πραγματικά άλλαξα αριθμό είναι ότι νιώθω πως το 34 έχει πολύ μεγάλο βάρος, έχει πολλή ιστορία και, από σεβασμό προς τον οργανισμό που με επέλεξε στο draft και στον οποίο αγωνίστηκα για 13 χρόνια, αποφάσισα να αφήσω αυτόν τον αριθμό εκεί και να προσπαθήσω να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο. Νιώθω ότι το “34” έχει πολύ μεγάλο βάρος και κουβαλάει τόση ιστορία.



Από σεβασμό προς τον οργανισμό που με επέλεξε στο ντραφτ και με τον οποίο αγωνίστηκα για 13 χρόνια, αποφάσισα να αφήσω εκεί αυτόν τον αριθμό. Ελπίζω να μπορέσω να αφήσω το στίγμα μου στο Μαϊάμι και να κάνω το 7 τόσο θρυλικό όσο το 34.Είναι κάπως σαν να κλείνει ένας κύκλος για μένα, ψυχικά και συναισθηματικά, γιατί αυτός ο αριθμός σήμαινε πολλά για μένα», ανέφερε ο Greek Freak.

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