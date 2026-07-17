Για πλήρη συμφωνία μεταξύ όλων των πλευρών για τη μετακίνηση του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ στη Μοντερέι κάνει λόγο ο έγκυρος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Όπως αναφέρει, οι «Ραγιάδος» θα καλύψουν τη ρήτρα των 8 εκατ. ευρώ για τον 30χρονο μέσο.

«Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο Ορμπελίν Πινέδα είναι κοντά στην επιστροφή του στο μεξικανικό ποδόσφαιρο με τη Μοντερέι, μια ομάδα με την οποία έχει ήδη καταλήξει σε προφορική συμφωνία. Η Μοντερέι θα πληρώσει τη ρήτρα, αξίας σχεδόν οκτώ εκατομμυρίων ευρώ, για τη μεταγραφή του Ορμπελίν, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Στην ομάδα του Μοντερέι, ο Ορμπελίν θα επανενωθεί με τον προπονητή Ματίας Αλμέιδα, με τον οποίο ήταν στην Τσίβας και την ΑΕΚ, και κατέκτησε πολλούς τίτλους», αναφέρει ο Μέρλο.

Σημειώνεται πως εφόσον η Μοντερέι αποφασίσει να καταβάλει ολόκληρη τη ρήτρα και χωρίς δόσεις στην ΑΕΚ, τότε-έχοντας και τη συμφωνία με τον Μεξικανό άσο-η πρωταθλήτρια Ελλάδος δεν έχει λόγο στην υπόθεση.

🚨 [𝙀𝙓𝘾𝙇𝙐𝙎𝙄𝙑𝙊] Orbelín Pineda es refuerzo de Rayados. Ya hay acuerdo total entre todas las partes. Los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/o6VeT6CyLh pic.twitter.com/WsHmfuRhmi — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 17, 2026

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