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Μέρλο: «Πλήρης συμφωνία όλων των πλευρών για τη μεταγραφή Πινέδα από την ΑΕΚ στη Μοντερέι»

Ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο μιλάει για προφορική συμφωνία ανάμεσα σε Μοντερέι και ΑΕΚ για τον Ορμπελίν Πινέδα, με τους Μεξικανούς να καλύπτουν τη ρήτρα 8 εκατ. ευρώ

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Πινέδα

Για πλήρη συμφωνία μεταξύ όλων των πλευρών για τη μετακίνηση του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ στη Μοντερέι κάνει λόγο ο έγκυρος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Όπως αναφέρει, οι «Ραγιάδος» θα καλύψουν τη ρήτρα των 8 εκατ. ευρώ για τον 30χρονο μέσο.

«Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο Ορμπελίν Πινέδα είναι κοντά στην επιστροφή του στο μεξικανικό ποδόσφαιρο με τη Μοντερέι, μια ομάδα με την οποία έχει ήδη καταλήξει σε προφορική συμφωνία. Η Μοντερέι θα πληρώσει τη ρήτρα, αξίας σχεδόν οκτώ εκατομμυρίων ευρώ, για τη μεταγραφή του Ορμπελίν, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Στην ομάδα του Μοντερέι, ο Ορμπελίν θα επανενωθεί με τον προπονητή Ματίας Αλμέιδα, με τον οποίο ήταν στην Τσίβας και την ΑΕΚ, και κατέκτησε πολλούς τίτλους», αναφέρει ο Μέρλο.

Σημειώνεται πως εφόσον η Μοντερέι αποφασίσει να καταβάλει ολόκληρη τη ρήτρα και χωρίς δόσεις στην ΑΕΚ, τότε-έχοντας και τη συμφωνία με τον Μεξικανό άσο-η πρωταθλήτρια Ελλάδος δεν έχει λόγο στην υπόθεση.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΑΕΚ Ματίας Αλμέιδα
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