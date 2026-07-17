Συγκλονιστικό τροχαίο στο Περού: 14 νεκροί μετά από πτώση φορτηγού σε γκρεμό

Τουλάχιστον δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες Πέμπτη στο Περού όταν φορτηγάκι έπεσε σε γκρεμό στο βόρειο τμήμα της χώρας, ενημέρωσε εκπρόσωπος των τοπικών αρχών το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Καταγράψαμε 14 θανάτους και πέντε τραυματισμούς εξαιτίας της πτώσης οχήματος σε γκρεμό», είπε στο AFP ο Ρικάρδο Τσιλόν, αξιωματούχος στον δήμο Σαν Χουάν, 800 χιλιόμετρα βόρεια από τη Λίμα.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο οδηγός του οχήματος και παιδί, διευκρίνισε ο κ. Τσιλόν.

Το όχημα μετέφερε 19 επιβάτες στη Σιουδάδ δε Ντιός, κοντά στον δήμο Σαν Χουάν.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι τραγικά συχνά στο Περού, εξαιτίας της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου και πολλών οχημάτων, της έλλειψης ελέγχων, της ανάπτυξης υπερβολικής ταχύτητας και άλλων παραγόντων.

Την περασμένη χρονιά πάνω από 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του κράτους των Άνδεων, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς.

Se eleva a 14 el número de fallecidos en accidente de carretera en la vía #Cajamarca a Ciudad de Dios pic.twitter.com/Y3NswJilVo — JAIME HERRERA (@JaimeHerreraCaj) July 17, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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