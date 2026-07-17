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Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης - Ανεξαρτητοποιείται από την ΚΟ ο Μίλτος Ζαμπάρας

Ανακοίνωση παραίτησης από τον Γιάννη Ραγκούση - Επιστολή ανεξαρτητοποίησης από την ΚΟ του Μίλτου Ζαμπάρα

UPDATE: 08:28
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Γιάννης Ραγκούσης

Συνεχίζονται και σήμερα οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξαρτητοποιήσεις από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Πρώτος, το πρωί της Παρασκευής, ανακοίνωσε την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Στην λιτή ανακοίνωση παραότηση αναφέρει: «Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες - στη Β΄ Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα - από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!».

Ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ του βουλευτή Μίλτου Ζαμπάρα, ο οποίος θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας.

Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης Ζαμπάρα:

Ζαμπάρας

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μεγάλο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα. Χθες, Πέμπτη ανεξαρτητοποιήθηκαν και οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης
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