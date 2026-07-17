Έπειτα από σχεδόν τέσσερις μήνες ακροαματικής διαδικασίας, το Ειδικό Κακουργιοδικείο του Παρισιού ανακοινώνει σήμερα την απόφασή του για μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος στη Γαλλία.



Η πολύκροτη «υπόθεση Athanor», που αποκάλυψε ένα δίκτυο το οποίο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λειτουργούσε ως μια «ιδιωτική υπηρεσία πληροφοριών» αναλαμβάνοντας επιχειρήσεις εκφοβισμού, παρακολουθήσεων, βιομηχανικής κατασκοπείας, ακόμη και σχεδίων δολοφονίας για λογαριασμό ιδιωτών, φτάνει σήμερα στην κορύφωσή της.



Στις 5 το απόγευμα η απόφαση



Σύμφωνα με τις σημερινές πληροφορίες του γαλλικού μέσου cnews.fr, το Ειδικό Κακουργιοδικείο του Παρισιού αναμένεται να ανακοινώσει την ετυμηγορία του στις 17:00 (ώρα Γαλλίας), για μία υπόθεση που θεωρείται από τις μεγαλύτερες δίκες οργανωμένου εγκλήματος των τελευταίων ετών στη χώρα.

Όπως δημοσιεύσαμε χθες Πέμπτή 16 Ιουλίου αποκλειστικά στο skai.gr, η υπόθεση αφορά συνολικά 22 κατηγορούμενους.

Στο επίκεντρο της δίκης βρίσκονται ο Frédéric Vaglio, 55 ετών, και ο Daniel Beaulieu, 72 ετών, τους οποίους η εισαγγελία θεωρεί τους βασικούς οργανωτές του δικτύου.

Χαρακτηριστικό είναι το ότι το δικαστήριο δεν αποκάλεσε τη συγκεκριμένη οργάνωση ως εγκληματική αλλά ως «officine criminelle», δηλαδή μια «παράνομη επιχείρηση που παρείχε υπηρεσίες σε επιχειρηματίες και ιδιώτες».



Αρχικά είχαν απαγγελθεί κατηγορίες και σε ένα 23ο πρόσωπο, το οποίο τελικά απαλλάχθηκε από την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η συνεργασία των δύο ανδρών ξεκίνησε μέσα από έναν «αδελφικό» δεσμό που αναπτύχθηκε στο εσωτερικό της μασονικής αδελφότητας Athanor.

Με την πάροδο του χρόνου, η σχέση αυτή εξελίχθηκε όπως υποστήριξε η εισαγγελία, σε μια «εμπορική και εγκληματική συνεργασία», μέσω της οποίας οργανώνονταν παράνομες πράξεις για λογαριασμό ιδιωτών και επιχειρηματικών συμφερόντων.

Οι τελευταίες δηλώσεις πριν από την ετυμηγορία

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι ακολούθησαν διαφορετική στάση απέναντι στο δικαστήριο.

Ο Frédéric Vaglio επέλεξε να μην κάνει χρήση του τελευταίου δικαιώματος που του δόθηκε να απευθυνθεί στο δικαστήριο και να απολογηθεί, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση.

Αντίθετα, ο 72χρονος Daniel Beaulieu, ο οποίος είναι απόστρατος αστυνομικός των γαλλικών υπηρεσιών πληροφοριών και παρουσιάζεται ως ο άνθρωπος που σχεδίαζε τις επιχειρήσεις και συντόνιζε τους εκτελεστές ζήτησε δημόσια συγγνώμη, δηλώνοντας:

«Ζητώ συγχώρεση από τη Γαλλία, την οποία υπηρέτησα, αλλά και από τα θύματα, για ό,τι έκανα, για όσα συμφώνησα να κάνω και για όσα επέτρεψα να συμβούν.»

Η δήλωσή του θεωρήθηκε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της δίκης, λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση της απόφασης.

Οι ποινές που ζήτησε η εισαγγελία

Η εισαγγελία έχει ζητήσει τις βαρύτερες ποινές της διαδικασίας για τους δύο φερόμενους ως «εγκεφάλους» της «υπόθεσης Athanor» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε όλα τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, έχει προτείνει: 30 χρόνια κάθειρξης για τον Daniel Beaulieu κα;ι 25 χρόνια κάθειρξης για τον Frédéric Vaglio.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι οι δύο άνδρες δημιούργησαν ένα οργανωμένο δίκτυο που αξιοποιούσε πρώην και νυν στελέχη των γαλλικών υπηρεσιών πληροφοριών, στρατιωτικούς, αστυνομικούς και πρόσωπα με διασυνδέσεις στον επιχειρηματικό κόσμο, παρουσιάζοντας σε αρκετές περιπτώσεις τις παράνομες πράξεις που αναλάμβανε ως δήθεν κρατικές επιχειρήσεις εθνικής ασφάλειας.

Η απόφαση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Γαλλία, καθώς θα κρίνει μία υπόθεση που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο το οποίο λειτουργούσε έξω από κάθε θεσμικό πλαίσιο, αναλαμβάνοντας έναντι αμοιβής αποστολές παρακολούθησης, εκφοβισμού, βιομηχανικής κατασκοπείας και βίαιων ενεργειών.

Το αν το δικαστήριο θα υιοθετήσει την αυστηρή γραμμή της εισαγγελίας ή θα διαφοροποιηθεί ως προς τις ποινές και την ενοχή των κατηγορουμένων θα γίνει γνωστό σήμερα στις 17:00 (ώρα Γαλλίας) όπως γράψαμε, με την ανακοίνωση της απόφασης, η οποία αναμένεται να κλείσει έναν δικαστικό κύκλο που ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου με δεκάδες καταθέσεις μαρτύρων και θυμάτων.

Πηγή: skai.gr

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