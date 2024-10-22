Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μπλίνκεν στην Ιορδανία αύριο



Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν σχεδιάζει να μεταβεί αύριο Τετάρτη στην Ιορδανία, στο πλαίσιο της ενδέκατης περιοδείας του στη Μέση Ανατολή από την 7η Οκτωβρίου 2023 με σκοπό να ασκήσει πίεση για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε χθες Δευτέρα στον Τύπο αμερικανός αξιωματούχος.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, που αναμένεται σήμερα στο Ισραήλ, θα συζητήσει ιδίως με ιορδανούς αξιωματούχους για τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στον ρημαγμένο από τον πόλεμο θύλακο, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, επί του αεροσκάφους με το οποίο ταξιδεύει ο κ. Μπλίνκεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.