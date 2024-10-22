Η Ουκρανία στο επίκεντρο της συνάντησης του προέδρου της Ρωσίας Πούτιν με τον ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα συζητήσουν κυρίως για την Ουκρανία μεθαύριο Πέμπτη στην Καζάν, κατά την πρώτη διμερή συνάντησή τους από τον Απρίλιο του 2022, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το Κρεμλίνο.

«Πέραν της δραστηριότητας του ΟΗΕ, προβλέπεται να συζητήσουν θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, ιδίως για την κρίση στη Μέση Ανατολή και την κατάσταση στην Ουκρανία», σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής προεδρίας.

Ως αυτό το στάδιο, ο ΟΗΕ δεν έχει επιβεβαιώσει —ούτε διαψεύσει— επίσημα ότι η συνάντηση θα γίνει πράγματι.

Ερωτηθείς σχετικά, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του κ. Γκουτέρες, ο Φαρχάν Χακ, περιορίστηκε να πει ότι θα γίνουν «ανακοινώσεις» για το πρόγραμμα του Γενικού Γραμματέα «αργότερα».

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών έκρινε χθες Δευτέρα το βράδυ ότι ο κ. Γκουτέρες κάνει τη «λάθος επιλογή» διότι δεν αποδέχθηκε την πρόσκληση σε σύνοδο ειρήνης αλλά αποδέχθηκε να ταξιδέψει στην Καζάν. «Το μόνο που κάνει είναι να βλάπτει τη φήμη του ΟΗΕ», υποστήριξε μέσω X.

Αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη που θα κάνει ο Αντόνιο Γκουτέρες στη Ρωσία από την 26η Απριλίου 2022, δυο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον οποίο το Κρεμλίνο έχει βαφτίσει «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Είχε τότε συναντηθεί στη ρωσική πρωτεύουσα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος τον είχε διαβεβαιώσει πως ανέμενε «θετική» έκβαση στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν την εποχή ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο.

Έκτοτε, οι δυο εμπόλεμες χώρες έχουν σταματήσει κάθε επίσημη διαπραγμάτευση και οι θέσεις τους φαντάζουν ολοένα πιο ασυμβίβαστες.

Ο κ. Γκουτέρες, ο οποίος δηλώνει διατεθειμένος να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή, έχει μολαταύτα υπογραμμίσει επανειλημμένα πως η προσάρτηση ουκρανικών εδαφών «δεν έχει θέση στο σύγχρονο κόσμο».

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει ανοιχτή πληγή στην καρδιά της Ευρώπης», δήλωνε τον Φεβρουάριο.

Καθώς υφίσταται πάντα ευρείες δυτικές κυρώσεις, η Ρωσία εννοεί να επιδείξει αυτή την εβδομάδα στην Καζάν πως η πολιτική απομόνωσής της και η επιβολή τιμωρητικών μέτρων σε βάρος της από τη Δύση σε αντίποινα για την εισβολή στην Ουκρανία αποτυγχάνουν.

Στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της BRICS, ο κ. Πούτιν αναμένεται να έχει κάπου δεκαπέντε διμερείς συναντήσεις — μεταξύ άλλων με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, τον ομοσπονδιακό πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, τον πρόεδρο της Ινδίας Σίριλ Ραμαφόσα, τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Καθώς εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τον Μάρτιο του 2023, εξαιτίας των εκτοπισμών παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία για την οποία κατηγορεί το Κίεβο τη Μόσχα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποχρεώθηκε να μη συμμετάσχει στην προηγούμενη σύνοδο, στη Νότια Αφρική, τον Αύγουστο του 2023. Απέφυγε επίσης να ταξιδέψει στην Ινδία για τη σύνοδο της G20 τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Την Παρασκευή, ανακοίνωσε πως δεν θα ταξιδέψει στη Βραζιλία τη 18η και τη 19η Νοεμβρίου για τη φετινή σύνοδο της G20.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.