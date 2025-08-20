Ο χειμώνας της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι εδώ;

Του Dave Lee

Στην αρχή του έτους έγραψα ότι οι επενδυτές της Wall Street θα έπρεπε να προετοιμαστούν για έναν «χειμώνα της Τεχνητής Νοημοσύνης» το 2025. Αυτό δεν αφορά απαραίτητα σε μείωση των επενδύσεων, και σίγουρα όχι της διαφημιστικής φρενίτιδας των εταιρειών, αλλά της χειροπιαστής προόδου. Είχα προειδοποιήσει ότι η υπομονή θα δοκιμαζόταν.

Μερικές πρόσφατες εξελίξεις καθιστούν επίκαιρο το ερώτημα: Μήπως ο χειμώνας της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι προ των πυλών;

Το GPT-5, το πολυαναμενόμενο νέο μοντέλο της OpenAI του Σαμ Άλτμαν, κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα και έγινε δεκτό με χλιαρές αντιδράσεις. Αν αποτελεί βήμα προς τη λεγόμενη τεχνητή γενική νοημοσύνη, όπως η εταιρεία επανειλημμένα είχε υποστηρίξει, είναι σίγουρα ένα πολύ μικρό βήμα. Το μοντέλο έτυχε τόσο κακής υποδοχής από μερικούς πιστούς χρήστες του ChatGPT που η εταιρεία αναγκάστηκε σε μια ντροπιαστική αναδίπλωση, επαναφέροντας τα παλαιότερα μοντέλα. Ο ισχυρισμός του Άλτμαν ότι το GPT-5 ήταν σαν να μιλάς με έναν «ειδικό επιπέδου διδακτορικού» γρήγορα κατέληξε ανέκδοτο.

Την περασμένη εβδομάδα η CoreWeave Inc., μία από τις ελάχιστες “καθαρές” μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, κατρακύλησε πάνω από 25%. Αιτία ήταν οι προβλέψεις που τρόμαξαν τους επενδυτές: τα έσοδα αναμένεται να υστερήσουν δραματικά σε σχέση με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Η λήξη της περιόδου κλειδώματος του IPO ήρθε να επιδεινώσει την πτώση.

Και όσο δύσκολο είναι να προσδιοριστεί το πόσο επωφελής ήταν, ή θα είναι, η ΤΝ για τον επιχειρηματικό κόσμο, μια έρευνα της McKinsey & Company πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Ενώ 8 στις 10 εταιρείες που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι εφαρμόζουν γενετική ΤΝ στην επιχείρησή τους, η συμβουλευτική εταιρεία παρατήρησε ότι εξίσου πολλές ανέφεραν πως δεν υπήρξε «σημαντικός αντίκτυπος στα οικονομικά αποτελέσματα».

Η αντίδραση ειδικά στο GPT-5 έδωσε την ευκαιρία σε παλιούς σκεπτικιστές της AI να θριαμβολογήσουν. Ένας από τους πιο γνωστούς, ο επιστήμονας Gary Marcus, πανηγύρισε για την εμφανή «πτώση» του GPT-5. «Δικαίως, η φήμη του Άλτμαν θα έπρεπε πλέον να έχει καεί ολοσχερώς», έγραψε, συνοδεύοντας το σχόλιο με μια λίστα φαινομενικά ασήμαντων εργασιών που το GPT-5 απέτυχε να εκτελέσει επαρκώς. Ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Brian Merchant σημείωσε ότι ο Άλτμαν έδειχνε λιγότερο πρόθυμος να χρησιμοποιήσει τον όρο «τεχνητή γενική νοημοσύνη» τώρα που το τελευταίο του μοντέλο προφανώς εξακολουθεί να μην είναι αυτό. «Δεν νομίζω ότι είναι ένας ιδιαίτερα χρήσιμος όρος», είπε ο Άλτμαν στο CNBC. Ο Merchant υπενθύμισε ότι είναι ένας όρος που ο Άλτμαν έχει χρησιμοποιήσει συχνά, ακόμη και τον περασμένο Φεβρουάριο στο προσωπικό του blog. Του έχει φανεί χρήσιμος για να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Άλτμαν έκανε κι άλλες αποκαλυπτικές δηλώσεις τις τελευταίες ημέρες. «Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου οι επενδυτές συνολικά είναι υπερβολικά ενθουσιασμένοι με την AI; Η γνώμη μου είναι ναι», είπε την περασμένη εβδομάδα σε ομάδα δημοσιογράφων. «Πρέπει να περιμένετε ότι η OpenAI θα ξοδέψει τρισεκατομμύρια δολάρια», ήταν μια άλλη του δήλωση. Το αγαπημένο μου, από συνέντευξη στο CNBC την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν: «Είναι ωραίο να μην είσαι εισηγμένος στο χρηματιστήριο».

Δεν αμφιβάλλω! Όλο αυτό τον καιρό αναρωτιόμουν πώς θα είχαν αντιδράσει οι επενδυτές στο GPT-5 αν η OpenAI ήταν δημόσια εισηγμένη εταιρεία. Υποψιάζομαι ότι τουλάχιστον θα είχε μια εβδομάδα σαν της CoreWeave, μόλις οι επενδυτές έπαιρναν υπόψη την ανταρσία των χρηστών, την «αναδίπλωση» στο θέμα της υπερνοημοσύνης, και την πρόβλεψη ότι θα χρειάζονταν «τρισεκατομμύρια» επιπλέον δολάρια. (Ο Άλτμαν είπε ότι ήταν βέβαιος πως η εταιρεία θα μπορούσε να εφεύρει «ένα νέο είδος χρηματοοικονομικού εργαλείου για τη χρηματοδότηση και την υπολογιστική ισχύ» ώστε να στηρίξει την ταχεία βιομηχανική της ανάπτυξη. Μάλλον τώρα ξέρουμε τουλάχιστον ένα από τα βιβλία που βρέθηκαν στα δεδομένα εκπαίδευσης του GPT-5.)

Ωστόσο, η αρνητική επίδραση δεν επεκτάθηκε σε άλλες μετοχές που συνδέονται στενά με την τύχη της OpenAI, όπως η Microsoft Corp. ή η Nvidia Corp. Αυτό δείχνει ότι τα νεύρα των επενδυτών δεν έχουν τεντωθεί. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κάποιες πιο ήπιες αναλύσεις. Μια άποψη είναι ότι οι ντροπιαστικές αποτυχίες που έγιναν viral, όπως η αδυναμία να γράψει σωστά τη λέξη «blueberry», είναι ασήμαντα τρικ που χάνουν τη μεγάλη εικόνα: ότι το GPT-5 είναι πιο εξελιγμένο στην επιλογή του κατάλληλου μοντέλου για μια εργασία, κάτι που μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, αλλά είναι στην πραγματικότητα πρακτικό και χρήσιμο. Μια άλλη άποψη είναι ότι οι δυνατότητες έχουν βελτιωθεί αρκετά ώστε οι πρωτοποριακοί ψηφιακοί βοηθοί AI, που μπορούν να αναλάβουν και να φέρουν εις πέρας συγκεκριμένα καθήκοντα, βρίσκονται πλέον πολύ κοντά και τότε θα ξεκινήσει η απόδοση της επένδυσης.

Ή μπορεί και όχι, και αυτός ο μήνας να θεωρηθεί η αρχή κάποιου σημαντικού πράγματος. Δεν νομίζω ότι μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε για «χειμώνα της AI» — αλλά σίγουρα υπάρχει μια ξαφνική ψύχρα στον αέρα.

Το δικό μου συμπέρασμα από την κυκλοφορία του GPT-5 είναι ότι, ενώ οι εταιρείες AI μπορούν να προβάλλουν τη συνολική απόδοση σε διάφορα benchmarks, αυτά γίνονται ολοένα και λιγότερο σημαντικά. Ακατανόητα για οποιονδήποτε που δεν είναι ερευνητές ΑΙ, αυτά τα σκορ έχουν ελάχιστη αξία για τον τελικό χρήστη, είτε πρόκειται για τον καταναλωτή είτε για τον διευθύνοντα σύμβουλο.

Αυτό που διαμορφώνει την αφήγηση γύρω από την πρόοδο (ή την απουσία προόδου) της ΑΙ είναι η πρακτική εφαρμογή, και εδώ είναι που όλες οι εταιρείες ΑΙ εξακολουθούν να αποτυγχάνουν. Το GPT-3.5 υπήρχε για μήνες πριν η παρουσίαση του ChatGPT εντυπωσιάσει τον κόσμο μέχρι που όλοι ανακαλύψαμε τις πολλές του αδυναμίες, όχι μέσω εργαστηριακών δοκιμών εκατομμυρίων ερωτημάτων αλλά με τα ίδια μας τα μάτια. Οι ψηφιακοί βοηθοί ΑΙ μπορεί να είναι η επόμενη «στιγμή του ChatGPT», αν κάνουν πράξη όσα υπόσχονται. Χρειάζονται επειγόντως καλύτερες επιδόσεις, αλλιώς οι επενδυτές μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με έναν παγωμένο χειμώνα.

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.