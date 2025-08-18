Apple: Τα iPhones δεν θα είναι ποτέ ξανά τα ίδια - Η δραματική αλλαγή

Τα iPhones δεν θα είναι ποτέ ξανά τα ίδια. Τα επόμενα κινητά της Apple, η σειρά iPhone 17, πρόκειται να κυκλοφορήσουν τον Σεπτέμβριο. Παρότι το iPhone 17 θα αποτελέσει μια σημαντική αναβάθμιση, με αλλαγές στον σχεδιασμό της πίσω πλευράς στα περισσότερα μοντέλα, δεν θα είναι ακριβώς μια δραματική αναβάθμιση. Όμως του χρόνου τα πράγματα μπορεί να γίνουν πολύ πιο ενδιαφέροντα με την κυκλοφορία της σειράς 18.

Σύμφωνα με τον Digital Chat Station, ο οποίος θεωρείται έγκυρος leaker και πρόσφατα δημοσίευσε πληροφορίες στον κινεζικό ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, τα μοντέλα Pro της Apple για το 2026 θα έχουν ριζικά νέα εμφάνιση στην οθόνη (κεντρική concept φωτογραφία). Οι πληροφορίες που δημοσίευσε τον Ιούνιο ο έγκυρος leaker συγκλίνουν με ανάλογες διαρροές.

Ο Digital Chat Station αποκάλυψε ότι τα μεγέθη της οθόνης θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα στις 6,27 ίντσες για το iPhone 18 Pro και 6,86 ίντσες για το iPhone 18 Pro Max. Είπε επίσης ότι οι οθόνες θα έχουν ανάλυση 1,5K χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες.

iPhone 18 Pro / Pro Max 🍎

▫️Under Display Face ID

▫️Single Punch Hole #Apple #iPhone18Pro pic.twitter.com/V55vfRAUgY — Tech Home  (@TechHome100) May 5, 2025

Επανέλαβε όμως μια φήμη από άλλες πηγές, σύμφωνα με την οποία η Apple θα υιοθετήσει οθόνες με οπές (punch holes) όπως οι κατασκευαστές των κινητών τηλεφώνων Android, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τις εγκοπές (pill shaped holes) εδώ και πολύ καιρό.

Τα iPhone 18 Pro και Pro Max θα έχουν μία μόνο οπή, σύμφωνα με τη διαρροή. Η οπή φέρεται να είναι για την μπροστινή κάμερα, ενώ οι αισθητήρες για το Face ID (αναγνώριση προσώπου) θα βρίσκονται κάτω από την οθόνη. Σύμφωνα με μια προηγούμενη αναφορά, η οπή θα είναι μικρή και θα βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, αντίθετα με ό,τι συνηθίζεται στα Android smartphones όπου η οπή τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης.

Όπως σχολιάζει το Phone Arena, με το iPhone 18 να απέχει ένα χρόνο περίπου από την κυκλοφορία, η Apple έχει ακόμα αρκετό χρόνο για να αλλάξει τα σχέδιά της. Προς το παρόν, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σειρά iPhone 17, η οποία φαίνεται ότι θα σηματοδοτήσει την πρώτη αλλαγή σχεδιασμού της Apple (στην πλάτη των κινητών - κάτω φωτογραφία) εδώ και χρόνια.

Πάντως, άλλοι χαίρονται, άλλοι... θρηνούν για τη δραματική αλλαγή, που δημοσίευσε ο έγκυρος leaker, καθώς από τη μια πλευρά η μικρότερη οπή θα εμποδίζει σαφώς λιγότερο τη θέαση, από την άλλη τα iPhones θα χάσουν τη μοναδική ξεχωριστή τους εμφάνιση και θα μοιάζουν περισσότερο με κινητά Android.

Apple Reportedly Planning A Shake-Up With Its iPhone 18 Launch, With New Details Claiming That The Base Model Will Be Phased Out, As A Foldable Model And Low-Cost Entrant Make Their Way To The Lineup https://t.co/FTQWPcPXjl pic.twitter.com/EfJnTC6CZq — Wccftech (@wccftech) August 17, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.