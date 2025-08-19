Στη λίστα με τις κορυφαίες ανακαλύψεις του 2025, όπως αυτή δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Falling Walls μπήκε το όνομα της επιστήμονα από την Κρήτη, Δρ. Αθηνάς Αναστασάκη.

Το Ίδρυμα ανακοίνωσε τους φιναλίστ σε πέντε επιστημονικές κατηγορίες που διαγωνίζονται για τον τίτλο «Science Breakthrough of the Year». Για κάθε κατηγορία, διακεκριμένες διεθνείς επιτροπές ειδικών επέλεξαν δέκα φιναλίστ, βάσει της εξαιρετικής τους δυναμικής να προάγουν την ανθρωπότητα και να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές για την παγκόσμια κοινότητα.

Από κάθε κατηγορία, ένας φιναλίστ θα αναδειχθεί ως «Science Breakthrough of the Year». Οι πέντε νικητές θα ανακοινωθούν στις 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Επιπλέον, τα προγράμματα Falling Walls Engage, Female Science Talents, Lab και Venture θα αναδείξουν επίσης από έναν νικητή, που θα τιμηθεί ως «Science Breakthrough of the Year» στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής Falling Walls.

Όλοι οι βραβευθέντες θα παρουσιάσουν το έργο τους στις 9 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής Falling Walls, που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου στο Βερολίνο — με παγκόσμια προβολή.

Η Δρ.Αθηνά Αναστασάκη, ETH Ζυρίχης, Ελβετία, «Ρίχνοντας τον Τοίχο της Κυκλικότητας των Πλαστικών», ανήκει στην κατηγορία των Φυσικών Επιστημών.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα (με καταγωγή για την οποία δηλώνει περήφανη – από την Κρήτη) και σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών της σπουδών ξεκίνησε την ερευνητική της πορεία στη χημεία πολυμερών υπό την επίβλεψη του καθηγητή Μαρίνου Πιτσικάλη, με τον οποίο δημοσίευσε και την πρώτη της επιστημονική εργασία.

Θεωρώντας πως μια δημοσίευση ήταν καλό σημάδι, έκανε ό,τι μπορούσε για να πείσει τον καθηγητή Dave Haddleton να την δεχτεί για διδακτορικό στο University of Warwick, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρά τις μεγάλες καιρικές διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αγγλία (ήλιος vs συνεχής βροχή), η ίδια απόλαυσε την εμπειρία στο Warwick και αποφοίτησε στα τέλη του 2014 με το βραβείο Jon Weaver για την καλύτερη διδακτορική διατριβή στη Χημεία Πολυμερών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στις αρχές του 2015 αποδέχτηκε θέση μεταδιδακτορικής ερευνήτριας στο πλαίσιο συνεργασίας Monash–Warwick, μεταξύ του Τμήματος Φαρμακευτικής στο Πανεπιστήμιο Monash και του Warwick, υπό την επίβλεψη των καθηγητών Thomas Davis και Dave Haddleton. Ακολούθησαν το Elings Fellowship και στη συνέχεια το Global Marie Curie Fellowship, που της έδωσαν την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον καθηγητή Craig Hawker και να επιστρέψει στον ήλιο — στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στη Σάντα Μπάρμπαρα.

Η Δρ. Αθηνά Αναστασάκη εντάχθηκε στο Τμήμα Υλικών του ETH Ζυρίχης τον Ιανουάριο του 2019 ως Επίκουρη Καθηγήτρια και προήχθη σε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στις αρχές του 2025.

Πηγή: cretalive

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.