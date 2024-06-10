Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέτισε φόρο τιμής στα θύματα του ναζισμού στην Τυλ, στον νομό Κορέζ, στην κεντρική Γαλλία, σε έναν νέο κύκλο εκδηλώσεων που διεξάγονται στη χώρα για την 80η επέτειο από την Απελευθέρωση, την επομένη της απόφασής του να προχωρήσει στην αιφνίδια διάλυση της Εθνοσυνέλευσης.

Την ώρα που στο Παρίσι τα πολιτικά κόμματα προετοιμάζουν ήδη τις προεκλογικές τους εκστρατείες για τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν σε δύο γύρους, στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου αντίστοιχα, ο Γάλλος πρόεδρος γινόταν δεκτός από τον Σοσιαλιστή προκάτοχό του στον προεδρικό, θώκο Φρανσουά Ολάντ, επί μακρόν δήμαρχο της Τυλ και βουλευτή της Κορέζ. Αλλά και από την Κλωντ Σιράκ, την κόρη του επίσης πρώην προέδρου, του εκλιπόντος Ζακ Σιράκ, ο οποίος είχε ως προπύργιό του την Κορέζ.

Η εκδήλωση αυτή στάθηκε η αφορμή για μια πρώτη επαφή του Μακρόν, το περιβάλλον του οποίου διαβεβαιώνει ότι θα συμμετάσχει στη νέα αυτή προεκλογική καμπάνια, με τους πολίτες μετά τις ευρωεκλογές. «Σας εύχομαι καλό κουράγιο» του είπε μια γυναίκα. «Δεν δικαιούμαστε να μην έχουμε» της απάντησε ο πρόεδρος.

«Ευχαριστούμε γι'αυτά που είπατε χθες. Δεν μπορούμε να ξαναζήσουμε αυτό που συνέβη» του είπε παράλληλα ένας άνδρας μετά την ιστορική νίκη της άκρας δεξιάς στις ευρωεκλογές στη Γαλλία, στην οποία ο Μακρόν απάντησε με τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης.

Ο πρόεδρος του απάντησε ότι δεν θέλει να αφήσει περιθώρια για καμία «αμφιβολία». «Έχω εμπιστοσύνη στον λαό» πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας αυτό που φαίνεται ότι είναι το βασικό του μήνυμα από χθες το βράδυ ενόψει των νέων εκλογών.

Στην Τυλ, στις 9 Ιουνίου του 1944, η ναζιστική μεραρχία Ντας Ράιχ είχε απαγχονίσει από δέντρα, στύλους φωτισμού και μπαλκόνια της πόλης 99 άνδρες που είχε συλλάβει. Ο Γάλλος πρόεδρος επισκέφθηκε το μνημείο που έχει ανεγερθεί στον τόπο όπου είχαν θαφτεί αυτοί στη συνέχεια, σε μια δημόσια χωματερή. Στις 10 Ιουνίου, άλλοι 149 κάτοικοι της Τυλ μεταφέρθηκαν στο Νταχάου, από τους οποίους μόνον 48 επέστρεψαν ζωντανοί.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται στη συνέχεια να μεταβεί στο Οραντούρ-σιρ-Γκλαν, στο νομό Οτ-Βιέν της κεντροδυτικής Γαλλίας, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Γερμανίας Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, για τα 80 χρόνια από την άφιξη εκεί των στρατιωτών ενός τάγματος της μεραρχίας Ντας Ράιχ που κατευθυνόταν προς τη Νορμανδία μετά την απόβαση εκεί των Συμμάχων.

Οι Γερμανοί έκαψαν ολοσχερώς το χωριό και σκότωσαν τους κατοίκους του είτε με τα όπλα τους είτε πυρπολώντας την εκκλησία και αχυρώνες όπου είχαν καταφύγει χωρικοί, σε μια σφαγή με 643 θύματα, τα περισσότερα γυναίκες και παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.