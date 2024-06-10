Στο κόκκινο τα μέτρα ασφαλείας για το Εuro 2024

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα ξεκινά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στη Γερμανία, με εναρκτήριο ματς στο Μόναχο στις 14 Ιουνίου, Γερμανία εναντίον Σκωτίας. Ήδη και η γερμανική πρωτεύουσα όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 14 Ιουλίου κινείται στους ρυθμούς του Euro 2024, σε μια τεράστια περιοχή από την Πύλη του Βρανδεμβούργου μέχρι τη Στήλη της Νίκης να έχει μετατραπεί σε εντυπωσιακό ποδοσφαιρικό γήπεδο για τους φιλάθλους και τους τουρίστες που αναμένεται να κατακλύσουν το Βερολίνο.



Στο μεταξύ από την Παρασκευή τέθηκαν σε ισχύ αυστηρότατοι έλεγχοι στα γερμανικά σύνορα προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο βίας ή ακόμη τρομοκρατικών επιθέσεων. Σύμφωνα με την υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ οι τρεις μεγαλύτεροι φόβοι για την ασφάλεια την περίοδο του Euro είναι οι εξής: η ισλαμιστική απειλή, η οπαδική βία αλλά και ενδεχόμενες κυβερνοεπιθέσεις.

Αυστηρότατοι έλεγχοι στα γερμανικά σύνορα

Οι έλεγχοι διεξάγονται στα σύνορα με τη Δανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, ενώ εκτός των χερσαίων συνόρων, πιθανοί έλεγχοι θα διεξάγονται και σε γερμανικά αεροδρόμια και λιμάνια.



Ήδη εδώ και καιρό, συγκεκριμένα από τα τέλη του 2023, διενεργούνται επίσης έλεγχοι στα σύνορα με την Πολωνία, την Τσεχία και την Ελβετία, ενώ στα σύνορα με την Αυστρία, οι έλεγχοι είχαν τεθεί σε εφαρμογή προ πολλού, ήδη από το κρίσιμο φθινόπωρο του 2015 όταν η προσφυγική κρίση βρισκόταν ακόμη στο απόγειό της. Οι έλεγχοι στα σύνορα του χώρου Σένγκεν αναμένεται να ισχύσουν μέχρι τις 19 Ιουλίου, λίγες μέρες δηλαδή μετά τον τελικό του Βερολίνου.

Φέζερ: Πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια

Σε συνέντευξή της στη γερμανική ραδιοφωνία DLF η Γερμανίδα υπ. Εσωτερικών από τους Σοσιαλδημοκράτες τονίζει ότι πρώτη προτεραιότητα της γερμανικής κυβέρνησης για την κορυφαία ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση είναι η ασφάλεια.



Μάλιστα, όπως είπε, 22.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται σε υπηρεσία κάθε μέρα κατά τη διάρκεια του Euro 2024 σε όλη τη χώρα. Μετά την αιματηρή επίθεση στο Μάνχαϊμ με ισλαμιστικά κίνητρα που κόστισε τη ζωή σε έναν αστυνομικό, στο στόχαστρο των γερμανικών αρχών βρίσκονται κυρίως μεμονωμένοι δράστες που θα μπορούσαν να προβούν σε επιθέσεις.



Από την άλλη πλευρά, η ίδια τονίζει ότι το γερμανικό Euro δεν θα πρέπει να χάσει το αίσθημα χαράς που προσφέρει ο αθλητισμός, θεωρώντας τη συμβολή του σημαντική για την «κοινωνική συνοχή».

