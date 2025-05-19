Νότια Κορέα: Ένας άνδρας μαχαίρωσε τέσσερις ανθρώπους σκοτώνοντας τους δύο

Ένας άνδρας συνελήφθη στη Νότια Κορέα αφού μαχαίρωσε τέσσερις ανθρώπους, σκοτώνοντας του δύο από αυτούς, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο δράστης επιτέθηκε το πρωί και τραυμάτισε την ιδιοκτήτρια ενός καταστήματος, μια γυναίκα ηλικίας περίπου 60 ετών, στην επαρχία Γκιεονγκί, στα δυτικά της Σεούλ. Μαχαίρωσε, επίσης, έναν άνδρα ηλικίας γύρω στα 70 και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί βρήκαν σε ένα σπίτι ένα πτώμα, ενός ανθρώπου που δεν έχει προς το παρόν ταυτοποιηθεί και φαίνεται ότι είχε δολοφονηθεί πριν από αρκετές ημέρες, ανέφερε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας της πόλης Σιχεούνγκ. Ερεύνησαν επίσης το σπίτι του φερόμενου δράστη και εκεί βρήκαν άλλο ένα πτώμα.

Ο άνδρας και η γυναίκα που μαχαιρώθηκαν σήμερα νοσηλεύονται αλλά η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο, έπειτα από ανθρωποκυνηγητό πολλών ορών. Το αστυνομικό τμήμα της Σιχεούνγκ επιβεβαίωσε ότι ο δράστης «παραδέχτηκε όλες τις κατηγορίες» αλλά το κίνητρό του παραμένει αδιευκρίνιστο.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι της Σιχεούνγκ έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα ένα μήνυμα από τον δήμο που τους καλούσε «να αποφύγουν να βγουν έξω και να φροντίσουν για την ασφάλειά τους». Ο δήμος στη συνέχεια έστειλε ένα δεύτερο μήνυμα, αναφέροντας ότι ο ύποπτος ήταν «ένας άνδρας περίπου 50 ετών, με αρχές φαλάκρας, που φορούσε σκούρο παντελόνι και πουλόβερ» και κάλεσε όποιον τον δει να ενημερώσει αμέσως τις αρχές.

Η Νότια Κορέα είναι μια χώρα που θεωρείται γενικά πολύ ασφαλής. Το 2021, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, καταγράφηκαν 1,3 ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο που ανέρχεται σε 6 ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

