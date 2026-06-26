Ισραήλ και Λίβανος αναμένεται να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον συμφωνία-πλαίσιο για την εξομάλυνση των μεταξύ τους σχέσεων, σύμφωνα με ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους. Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα αποτελέσει τη βάση για τις επόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης στα σύνορα και τη μείωση της έντασης.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπάρακ Ραβίντ του Axios, ανώτεροι αξιωματούχοι στο Ισραήλ και τον Λίβανο ανακοίνωσαν ότι επετεύχθη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ των δύο χωρών, η οποία αναμένεται να υπογραφεί αργότερα μέσα στην ημέρα.

Το υπό διαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης καθορίζει τους όρους για την αλλαγή της κατάστασης ασφαλείας στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, με βασικό στόχο και των δύο πλευρών την απομάκρυνση κάθε ιρανικής επιρροής από τον Λίβανο.

Όροι αποχώρησης και ελευθερία δράσης

Το Ισραήλ θα παραμείνει στην περιοχή της «κίτρινης γραμμής» έως ότου ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και αποδειχθεί ότι ο Λίβανος μπορεί να αναλάβει πλήρως την ευθύνη για την ασφάλεια και τον έλεγχο του εδάφους του.

«Θα αποχωρήσουμε από τις περιοχές που καταλάβαμε μόνο εφόσον η Χεζμπολάχ πάψει να αποτελεί παράγοντα επιρροής σε ολόκληρο τον Λίβανο», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο ισραηλινό Channel 12.

«Διατηρούμε την ελευθερία να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απειλή προκύψει», πρόσθεσε.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ακόμη ότι το Ισραήλ επιδιώκει να κατοχυρώσει σε διεθνές επίπεδο την παραμονή του στις περιοχές που ελέγχει, όσο εξακολουθεί να υφίσταται απειλή στα σύνορα.

Το πιλοτικό σχέδιο και η ευθύνη για την ασφάλεια

Η συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει και το πιλοτικό σχέδιο που είχαν αποκαλύψει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το οποίο ο ισραηλινός στρατός (IDF) θα αποσυρθεί από μια περιορισμένη περιοχή που ελέγχει σήμερα στον νότιο Λίβανο και τη θέση του θα αναλάβει ο λιβανέζικος στρατός.

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή μόλις ο στρατός του Λιβάνου είναι σε θέση να εισέλθει στην περιοχή. Στην πρώτη φάση, αμερικανικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν μαζί με τον λιβανέζικο στρατό, προκειμένου να τον υποστηρίξουν στην εκτέλεση της αποστολής.

Ο ρόλος των ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να παραστεί στην τελετή υπογραφής.

Τη συμφωνία θα υπογράψουν οι πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Ρούμπιο είχε τηλεφωνικές συνομιλίες το βράδυ της Πέμπτης με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι τελευταίες διαφωνίες. Σήμερα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας συμμετείχε και σε μέρος των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών.



Πηγή: skai.gr

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