Το Netflix φέρνει ξανά μαζί δύο από τους πρωταγωνιστές του Stranger Things για μια νέα σειρά.

Η πλατφόρμα streaming έδωσε απευθείας έγκριση παραγωγής για ένα κατασκοπευτικό δράμα στο οποίο θα πρωταγωνιστούν η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ. Η σειρά, η οποία προς το παρόν δεν έχει τίτλο, προέρχεται από την εταιρεία A24 και τον δημιουργό Τζακ Θορν (Adolescence, Enola Holmes).

Ο Χάρμπορ θα υποδυθεί τον Ματ Γουλφ, έναν απαξιωμένο πρώην πράκτορα του FBI που έχει γίνει σύμβουλος ασφαλείας. Παρασύρεται ξανά στον κόσμο που άφησε πίσω του όταν η αποξενωμένη κόρη του, Ρεμπέκα (Μπράουν) -τώρα πράκτορας του FBI, αποφασισμένη να ακολουθήσει τα βήματά του- εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας αποστολής, αναγκάζοντάς τον να επιστρέψει σε ένα πεδίο που έχει εξελιχθεί πέρα από τις δικές του δυνατότητες.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ζωντανεύουμε αυτό το κατασκοπευτικό δράμα με μια εξαιρετική ομάδα ταλέντων, με την οποία είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε και στο παρελθόν», δήλωσε η Τζίνι Χάου, επικεφαλής σειρών μυθοπλασίας του Netflix για τις ΗΠΑ και τον Καναδά. «Η ικανότητα του Τζακ Θορν να βρίσκει τη βαθιά ανθρώπινη ιστορία μέσα σε ένα θρίλερ είναι απαράμιλλη, και το να βλέπεις τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν και τον Ντέιβιντ Χάρμπορ να επανενώνονται -αυτή τη φορά ως αποξενωμένοι πατέρας και κόρη σε αντίθετες πλευρές μιας κρίσης- είναι κάτι που το κοινό θα λατρέψει. Η A24 είναι ο ιδανικός συνεργάτης για να φέρει αυτή την ιστορία στα μέλη μας σε όλο τον κόσμο».

Οι Θορν, Χάρμπορ και Μπράουν θα είναι εκτελεστικοί παραγωγοί της σειράς μαζί με τον Τζέικ Μποντζιόβι και τον Ρόμπερτ Μπράουν για την PCMA Productions, τον Τζο Χιπς και τον Πάτρικ ΜακΝτόναλντ για την Cut To (η οποία εδρεύει στην A24) και τον Κέι Σι Γουένσον για την Bravo Axolotl.

Οι «ψευδείς» κατηγορίες

Η τηλεοπτική επανένωση των Χάρμπορ και Μπράουν έρχεται έξι μήνες αφότου το Stranger Things ολοκληρώθηκε, αποτελώντας τη μεγαλύτερη πρωτότυπη σειρά στην ιστορία του Netflix. Ο Χάρμπορ είχε βρεθεί στο επίκεντρο ενός δημοσιεύματος της βρετανικής σκανδαλοθηρικής εφημερίδας Daily Mail το 2025, το οποίο ισχυριζόταν ότι η Μπράουν είχε καταθέσει καταγγελίες εναντίον του για εκφοβισμό και παρενόχληση. Ο Χάρμπορ δήλωσε ότι η «ψευδής» αυτή ιστορία τού προκάλεσε ψυχολογική κατάρρευση. «Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι έχουν οικογένειες και φίλους με τους οποίους περνάς πολύ χρόνο για 10 χρόνια - περιστασιακά θα λογομαχήσεις, θα έχεις διαφωνίες», δήλωσε στο Variety. «... Στις οικογένειες αυτό είναι εντάξει, επειδή πρόκειται απλώς για μια διαφωνία και μετά τα ξαναβρίσκετε».

Η Μπράουν ανέφερε επίσης σε δήλωσή της ότι κατά τη διάρκεια των πέντε σεζόν του Stranger Things (οι οποίες διήρκεσαν σχεδόν μια δεκαετία) «η σχέση μας έγινε πολύ πιο συνεργατική δημιουργικά» και ότι νιώθει «μεγάλη ευγνωμοσύνη» για τον χρόνο που πέρασαν στη σειρά.

Πηγή: skai.gr

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