Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Σεβασμό στο πένθος, ζητά η οικογένεια

Την αντίδρασή της σε σχόλια και αναφορές που αφορούν τον 15χρονο Πάρη και την οικογένειά του σε social media, ιστοσελίδες και άλλα δημοσιογραφικά ή τηλεοπτικά μέσα εκφράζει η οικογένεια του παιδιού που έχασε τη ζωή του στο αιματηρό επεισόδιο της Καλλιθέας, ξεκαθαρίζοντας ότι τα αποκρούει και επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προσβολή της μνήμης του.

Η οικογένεια, μέσω της δικηγορικής εταιρείας «ΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» που την εκπροσωπεί, τονίζει ότι ζητά σεβασμό στο πένθος της και στη μνήμη του 15χρονου.

Παράλληλα, οι συνήγοροι Θέμης Σοφός και Ανδρέας Λοβέρδος γνωστοποιούν ότι προτίθενται να δηλώσουν υποστήριξη κατηγορίας ενώπιον της Ανακριτικής Αρχής σε βάρος των δραστών, των συνεργών τους και κάθε άλλου υπεύθυνου προσώπου, είτε ανηλίκου είτε ενηλίκου.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η «αγριότητα» του περιστατικού που οδήγησε στη δολοφονία του 15χρονου θα αναδειχθεί με όλα τα νόμιμα μέσα, ενώ η οικογένεια ζητά την αυστηρότατη τιμωρία όλων των εμπλεκομένων, χωρίς ανοχή σε ελαφρυντικές περιστάσεις ή δικαιολογήσεις των δραστών.

«Η οικογένεια θρηνεί και παρακαλεί να γίνει αυτό σεβαστό», καταλήγει η ανακοίνωση των πληρεξούσιων δικηγόρων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η δικηγορική Εταιρία «ΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» εκπροσωπεί την οικογένεια του δολοφονηθέντος 15χρονου Πάρη στην Καλλιθέα.

Προτιθέμεθα να δηλώσουμε υποστήριξη κατηγορίας ενώπιον της Ανακριτικής Αρχής σε βάρος των δολοφόνων και των συνεργών τους, και κατά παντός υπαιτίου προσώπου, είτε ανηλίκου, είτε ενηλίκου. Σχόλια και επισημάνσεις για το δολοφονηθέν 15χρονο παιδί και την οικογένειά του (σε social media, ιστοσελίδες, ή/και λοιπά δημοσιογραφικά και τηλεοπτικά μέσα), αποκρούονται από την οικογένεια, η οποία επιφυλάσσεται, παντός δικαιώματος για την προσβολή της μνήμης του. Η αγριότητα που επεδείχθη κατά το συγκεκριμένο συμβάν με αποτέλεσμα τη δολοφονία του 15χρονου Πάρη, θα αναδειχθεί με όλα τα νόμιμα μέσα από τον πατέρα και τη μητέρα του, ζητώντας την αυστηρότατη τιμώρηση όλων των εμπλεκομένων χωρίς ανοχή οιασδήποτε ελαφρυντικής περίστασης ή δικαιολόγησης των δολοφόνων.

Η οικογένεια θρηνεί και παρακαλεί να γίνει αυτό σεβαστό.

Οι συνήγοροι και πληρεξούσιοι Δικηγόροι

Θέμης Σοφός Ανδρέας Λοβέρδος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.