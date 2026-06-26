Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει αύριο Σάββατο, 27 Ιουνίου, σε περιοχές του δήμου Αριστοτέλη, στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ του Σαββάτου στις περιοχές, Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη , Τσάμια Στρατονίκης , Φυσώκα και Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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