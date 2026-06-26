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Συμφώνησε με Γκονσάλο Ράμος η Μίλαν: Η ακριβότερη μεταγραφή των τελευταίων ετών στη Serie A

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης με τους Παριζιάνους θα φορέσει τη «ροσονέρο» φανέλα και θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή των τελευταίων ετών στη Serie A

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Ράμος

Ιστορικό deal για τη Μίλαν που ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Γκονσάλο Ράμος από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης με τους Παριζιάνους θα φορέσει τη «ροσονέρο» φανέλα από το φετινό καλοκαίρι και θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή των τελευταίων ετών στη Serie A.

Αν και δεν διευκρινίζεται το ποσό έναντι του οποίου ο Πορτογάλος θα γίνει μέλος της Μίλαν, φέρεται να φτάνει κοντά στα 74 εκατομμύρια ευρώ που είχε δώσει η Ίντερ για τον Λουκάκου ώστε να τον πάρει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το 2019.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μίλαν Παρί Σεν Ζερμέν
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