Μασσαλία: Βρέφος 18 μηνών πέθανε από υπερθερμία μέσα σε αυτοκίνητο

Ένα μωρό 18 μηνών πέθανε, αφού βρέθηκε σε κατάσταση υπερθερμίας την Τρίτη μέσα σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου στη Μασσαλία (νότια), δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων το πανεπιστήμιο χωρίς να διευκρινίζει την ακριβή ημερομηνία του θανάτου του.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της πόλης ανέφεραν πως κλήθηκαν την Τρίτη λίγο πριν από τις 14.00 (15.00 ώρα Ελλάδας) και μετέφεραν το παιδί στα επείγοντα της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Timone, επιβεβαιώνοντας μια αρχική πληροφορία του ενημερωτικού μέσου BFM.

Την Τετάρτη, ένα παιδί 3 ετών πέθανε, ενώ βρισκόταν μόνο του μέσα σε ένα όχημα στο Σεν Γκρατιέν, στο Βαλ ντ’ Ουάζ, εν μέσω του καύσωνα. Δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά τη Δευτέρα μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε ένα πάρκινγκ κατοικίας στο Καρπαντρά (νότια).

«Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε για το τραγικό περιστατικό που εκτυλίχθηκε στην πανεπιστημιούπολη του Timone. Εκφράζουμε τα ειλικρινέστερα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος», δήλωσε ο Ερίκ Μπερτόν, πρόεδρος του πανεπιστημίου Aix-Marseille, σε ένα δελτίο Τύπου που εστάλη στο AFP.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές, ο ένας από τους γονείς του παιδιού το ξέχασε μέσα στο όχημα. Αυτό το πρόσωπο, το οποίο δεν είναι εργαζόμενος στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Μασσαλίας, εργάζεται καθημερινά στην πανεπιστημιούπολη.

Σύμφωνα με τον γαλλικό Τύπο, επρόκειτο για τον πατέρα του παιδιού και το μωρό πέθανε τη Τετάρτη. Την Τρίτη, όταν το παιδί βρέθηκε μέσα στο όχημα, οι θερμοκρασίες κυμαίνονταν γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου στη Μασσαλία.

Σήμερα, η υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ δήλωσε πως αναμένει πως θα υπάρξουν «θάνατοι» τις επόμενες ημέρες που θα συνδέονται με αυτό το επεισόδιο καύσωνα, σπάνιο για την ένταση και διάρκειά του, το οποίο συνεχίζει να πλήττει τα δύο τρίτα της Γαλλίας.

Ο καύσωνας, ο οποίος σαρώνει τη Γαλλία, όπως και ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, έχει ήδη προκαλέσει πολλά θύματα, με 55 θανάτους, μεταξύ άλλων, από πνιγμό στη μητροπολιτική Γαλλία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.