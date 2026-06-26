Γροθιές έπεσαν στο κοινοβούλιο της Γεωργίας την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της τελικής ολομέλειας της εαρινής συνόδου.

Οι νομοθέτες από το αντιπολιτευόμενο κόμμα «Για τη Γεωργία» και οι αντίπαλοί τους που εκπροσωπούν το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο», τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, ενεπλάκησαν στον καυγά, ενώ ετοιμάζονταν να υπερψηφίσουν έναν διχαστικό νόμο περί «ξένων παραγόντων» (foreign agent law), ο οποίος έχει πυροδοτήσεις εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων.

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Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ερωτήσεων και απαντήσεων, μετά την ετήσια έκθεση της κυβέρνησης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Ιρακλί Κομπαχίτζε.

Η αντιπαράθεση φέρεται να διήρκεσε αρκετά λεπτά, με το βίντεο από το περιστατικό να μεταδίδεται από διάφορα μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

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