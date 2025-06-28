Ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος και η δημοσιογράφος Λόρεν Σάντσεζ, μετά την πολυτελή γαμήλια τελετή τους στη Βενετία χθες, προετοιμάζονται σήμερα για την τελευταία ημέρα των εορταστικών εκδηλώσεων στην πόλη, μαζί με τους διάσημους προσκεκλημένους τους από τον χώρο των ΜΜΕ, της μόδας και της σόουμπιζ.

Οι τριήμεροι εορτασμοί, που υπολογίζεται ότι κόστισαν περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια, θα ολοκληρωθούν απόψε με το τελικό πάρτι σε ένα πρώην μεσαιωνικό ναυπηγείο, όπου η Λέιντι Γκάγκα και ο Έλτον Τζον αναμένεται να τραγουδήσουν.

Ο Μπέζος, ηλικίας 61 ετών και η Σάντσεζ, ηλικίας 55 ετών, αντήλλαξαν βέρες χθες στο μικρό νησί Σαν Τζόρτζιο, απέναντι από την πλατεία του Αγίου Μάρκου, ενώ τους συνόδευε μελωδικά ο Ματέο Μποτσέλι, ο γιος του διάσημου Ιταλού τενόρου Αντρέα Μποτσέλι.

Στην τελετή, η νύφη φόρεσε ένα κολλητό, κλειστό στον λαιμό νυφικό και πέπλο από τούλι και δαντέλα με την υπογραφή του οίκου Dolce and Gabbana, με την εμφάνιση, όπως η ίδια είπε στο περιοδικό Vogue, να βασίζεται στο φόρεμα της Σοφία Λόρεν όταν παντρεύτηκε τον Κάρι Γκραντ στην ταινία του 1958 Σπίτι πάνω σε Βάρκα.

Η Σάντσεζ φορούσε επίσης ένα ζευγάρι διαμαντένια σκουλαρίκια από τους Dolce & Gabbana, τα οποία, σύμφωνα με τη Vogue, τα δανείστηκε, προκειμένου να τηρηθεί το έθιμο που φέρνει καλή τύχη στη νύφη όταν φοράει κάτι δανεικό.

Ο Τζεφ Μπέζος, το νούμερο 4 στην κατάταξη της λίστας του Forbes με τους δισεκατομμυριούχους παγκοσμίως, επέλεξε ένα μαύρο σμόκιν.

Η τελετή δεν είχε νομική ισχύ βάσει της ιταλικής νομοθεσίας, είπε στο Ρόιτερς ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της δημοτικής αρχής, υπονοώντας πως το ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί νομίμως στις ΗΠΑ, αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία που συνδέεται με έναν γάμο στην Ιταλία.

Οι Μπιλ Γκέιτς, Λεονάρντο ντι Κάπριο, Ορλάντο Μπλουμ, Τομ Μπρέιντι, η βασίλισσα της Ιορδανίας Ράνια, η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Κρις Τζένερ και οι Κιμ και Κλόε Καρντάσιαν, όπως και η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Ντομένικο Ντόλτσε από τους Dolce & Gabbana ήταν μεταξύ των 200-250 καλεσμένων.

Διαμαρτυρίες έχουν προγραμματιστεί

Ενώ οι σελέμπριτι θα διασκεδάζουν στις απομονωμένες αίθουσες στο ανατολικό τμήμα της πόλης, σε κοντινή απόσταση ακτιβιστές θα διαμαρτύρονται για το γεγονός, όπως ισχυρίζονται, ότι η Βενετία προσφέρθηκε σε συσκευασία δώρου στους ξένους μεγιστάνες.

Μια πορεία διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί για τις 18.00 ώρα Ελλάδας σήμερα από τον σιδηροδρομικό σταθμό έως τη Γέφυρα του Ριάλτο.

Εδώ και ημέρες, μέλη του κινήματος "No Space for Bezos" προσπαθούν να χαλάσουν το πάρτι αναρτώντας πανό κατά του Μπέζος στην εμβληματική Γέφυρα του Ριάλτο και απλώνοντας έναν τεράστιο καμβά στην κεντρική πλατεία του Αγίου Μάρκου ζητώντας από τον μεγιστάνα της τεχνολογίας να πληρώσει περισσότερους φόρους.

Αν και ορισμένοι κάτοικοι και ακτιβιστές θεωρούν το υπερθέαμα που προσέφερε ο Μπέζος ως ένα σύμβολο ανισότητας και αλαζονείας, οι επιχειρήσεις της Βενετίας και οι τοπικές αρχές χαιρέτισαν τις εκδηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι θα δώσουν ώθηση στην τοπική οικονομία.

«Όσοι διαμαρτύρονται είναι σε αντίφαση με την ιστορία της Βενετίας, η οποία είναι μια ιστορία σχέσεων, επαφών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Λουίτζι Μπρουνιάρο σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters.

«Ο Μπέζος ενσαρκώνει τη νοοτροπία της Βενετίας, είναι περισσότερο Ενετός από τους διαδηλωτές», είπε ο κεντροδεξιός δήμαρχος, προσθέτοντας πως ελπίζει ότι ο Τζεφ Μπέζος, ο οποίος έκανε δωρεά ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων σε τοπικά ιδρύματα, θα επιστρέψει στην πόλη για να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά.

Ο Μπρουνιάρο ανέφερε πως ο Μπέζος δεν έθεσε καμία προϋπόθεση για να κάνει τους γαμήλιους εορτασμούς του στη Βενετία και πως η δημοτική αρχή έμαθε σχετικά με τις δωρεές του αφού είχαν πρώτα γίνει.

