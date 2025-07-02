Ο Τραμπ προτείνει τη νύφη του Λάρα Τραμπ για Γερουσιάστρια στη Βόρεια Καρολίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την Τρίτη τη νύφη του, Λάρα Τραμπ, ως πιθανή αντικαταστάτρια του γερουσιαστή των ΗΠΑ Τομ Τίλις, ο οποίος δεν θα επιδιώξει επανεκλογή στη Βόρεια Καρολίνα μετά τη σύγκρουση με τον Αμερικανό πρόεδρο για το φορολογικό νομοσχέδιο.

«Κάποια που θα ήταν πραγματικά σπουδαία είναι η Λάρα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από το Air Force One, καθώς επέστρεφε από ένα ταξίδι στη Φλόριντα.

«Μεγάλωσε εκεί, αλλά ζει στη Φλόριντα», είπε ο Τραμπ. «Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, η Λάρα Τραμπ. Θέλω να πω, αυτή θα ήταν πάντα η πρώτη μου επιλογή. Δεν ζει εκεί τώρα, αλλά είναι εκεί συνέχεια».

Η έδρα της Βόρειας Καρολίνας θεωρείται μία από τις λίγες ανταγωνιστικές «κούρσες» για τη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, όταν θα διακυβεύεται ο έλεγχος και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Ο Τίλις ήταν ένας από τους μόλις τρεις Ρεπουμπλικάνους που ψήφισαν κατά του νομοσχεδίου του Τραμπ, το οποίο εγκρίθηκε Οριακά την Τρίτη. Ο Γερουσιαστής εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με το πώς οι περικοπές της προτεινόμενης νομοθεσίας στο πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης Medicaid για τους Αμερικανούς με χαμηλότερο εισόδημα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους του. Η αντίρρησή του στο νομοσχέδιο εξόργισε τον Τραμπ.

Η Λάρα Τραμπ, η οποία είναι παντρεμένη με τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ, κατάγεται από τη Βόρεια Καρολίνα και διετέλεσε συμπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών ενόψει των εκλογών του 2024.

Σκέφτηκε να υποβάλει υποψηφιότητα για να αντικαταστήσει τον γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο από τη Φλόριντα όταν έφυγε από το Κογκρέσο για να γίνει υπουργός Εξωτερικών του Τραμπ, αλλά τελικά δεν το αποφάσισε. Νωρίτερα φέτος, εντάχθηκε στο FOX News Channel και παρουσιάζει την εβδομαδιαία εκπομπή "My View with Lara Trump".

Ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους θεωρείται σίγουρη για επανεκλογή τον επόμενο χρόνο, οι Δημοκρατικοί αντιμετωπίζουν μια δύσκολη μάχη στην προσπάθειά τους να ανακτήσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία.

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν προβάδισμα 53-47, και όλοι οι Ρεπουμπλικάνοι εκτός από δύο που ήταν υποψήφιοι για τις εκλογές - ο Τομ Τίλις και η Σούζαν Κόλινς στο Μέιν - βρίσκονται σε πολιτείες που ο Τραμπ κέρδισε εύκολα στις προεδρικές εκλογές του 2024. Ο Τραμπ κέρδισε τη Βόρεια Καρολίνα με 3 ποσοστιαίες μονάδες στις εκλογές του 2024.

Ο πρώην βουλευτής των ΗΠΑ Γουάιλι Νίκελ είναι ο πιο εξέχων Δημοκρατικός που είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά του εναντίον του Τίλις. Οι ηγέτες του κόμματος ελπίζουν ότι ο πρώην κυβερνήτης Ρόι Κούπερ, ο οποίος παραμένει δημοφιλής στην πολιτεία, θα συμμετάσχει στην «κούρσα».

Πηγή: skai.gr

