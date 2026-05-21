Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle H ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είχε δηλώσει πως οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ισοδυναμούν με γενοκτονία

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ήρε τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στην Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα παλαιστινιακά εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε αφού δικαστήριο της Ουάσινγκτον αποφάνθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να ανασταλούν.

Οι κυρώσεις για φερόμενο ως αντισημιτισμό που είχαν επιβληθεί στην ιταλίδα ακαδημαϊκό, η οποία έχει δηλώσει πως οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ισοδυναμούν με γενοκτονία, απαγόρευαν σε όλα τα πρόσωπα και τις εταιρείες στις ΗΠΑ να έχουν συναλλαγές μαζί της, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει πιστωτικές κάρτες ή να διεξαγάγει τραπεζικές συναλλαγές.

Μια ανακοίνωση στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών επισημοποίησε την άρση των σε βάρος της κυρώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

