Ο Αχμέντ αλ Σάρα θα παρευρεθεί στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία

Η Συρία θα παρευρεθεί στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία τον επόμενο μήνα ως φιλοξενούμενη χώρα και θα εκπροσωπηθεί από τον πρόεδρο Αχμέντ αλ-Σάρα, δήλωσαν τρεις πηγές με γνώση του θέματος, σηματοδοτώντας την πρώτη συμμετοχή της Συρίας σε σύνοδο της Ομάδας από τότε που συστάθηκε το 1975.

Η πρόσκληση για να παρευρεθεί ο Σάρα στη σύνοδο στις 15-17 Ιουνίου, στην Εβιάν της νοτιοανατολικής Γαλλίας, παραδόθηκε προσωπικά στον Σύρο υπουργό Οικονομικών Γισρ Μπαρνιέχ, που συμμετείχε στις συνομιλίες των οικονομικών αξιωματούχων της G7 νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Παρίσι, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Η πηγή –ένας Σύρος αξιωματούχος—δήλωσε ότι η συμμετοχή της Συρίας στις συνομιλίες πιθανόν να επικεντρωθεί στον ρόλο της χώρας ως «πιθανού στρατηγικού κόμβου για τις εφοδιαστικές αλυσίδες» ύστερα από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Η ναυσιπλοΐα στο Στενό έχει ουσιαστικά παραλύσει από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, διαταράσσοντας την παγκόσμια οικονομία.

Η Συρία, που εξέρχεται από 14 χρόνια εμφύλιου πολέμου ως σύμμαχος της Δύσης, επιδιώκει να ανοικοδομήσει την οικονομία της που έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα από τα χρόνια σύγκρουσης και κυρώσεων.

Ενώ οι περισσότερες από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη διάρκεια της διακυβέρνησης των πρώην προέδρων Χάφεζ και Μπασάρ αλ Άσαντ έχουν πλέον χαλαρώσει, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η αποκατάσταση των τραπεζικών σχέσεων έχουν αποδειχθεί πιο βραδείες και δύσκολες σε σχέση με ό,τι ανέμεναν πολλοί αξιωματούχοι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

