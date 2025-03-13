Ο Τραμπ ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να του επιτρέψει να τερματίσει την υπηκοότητα γέννησης

Να του δοθεί το «πράσινο φως» και να προχωρήσει με τα σχέδιά του ώστε να καταργηθεί η αυτόματη απόκτηση της υπηκοότητας από όποιον γεννιέται σε αμερικανικό έδαφος ζητάει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο με μια σειρά επειγουσών προσφυγών, σήμερα Πέμπτη.

Πολλά από τα κατώτερα δικαστήρια έχουν βάλει μπλόκο μέχρι στιγμής στο σχέδιό του και έχουν απορρίψει το άιτημά του.

Με μια σειρά εκκλήσεων με τη μορφή κατεπείγουσας ανάγκης, η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε ότι τα κατώτερα δικαστήρια ενεργώντας υπερβολικά είχαν προχωρήσει στην έκδοση εντολών σε εθνικό επίπεδο που εμποδίζουν την αμφιλεγόμενη πολιτική του ζητώντας τώρα από τους δικαστές να περιορίσουν τον αντίκτυπο αυτών των εντολών.

Ομοσπονδιακός δικαστής περιέγραψε τον περασμένο Ιανουάριο το εκτελεστικό του διάταγμα ως «κατάφωρα αντισυνταγματικό» και εμπόδισε την εφαρμογή του. Μέρες αργότερα, ένας δικαστής στο Μέριλαντ είπε ότι το σχέδιο του Τραμπ «αντίκειται στην 250χρονη ιστορία του έθνους μας όσον αφορά την ιθαγένεια εκ γενετής».

Επίσης, τα εφετεία απέρριψαν το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ για παύση των αποφάσεων των κατώτερων δικαστηρίων.

Για περισσότερα από 150 χρόνια, τα δικαστήρια εφαρμόζουν το κείμενο της 14ης Τροποποίησης η οποία εγγυάται την ιθαγένεια σε οποιονδήποτε «γεννηθεί ή πολιτογραφηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό καθεστώς των γονέων του. Πρόκειται για μια απόφαση-ορόσημο που έλαβε το Ανώτατο Δικαστήριο το 1989 όπου ο αμερικανικός νόμος όρισε ότι η αυτόματη απόκτηση ιθαγένειας κατά τη γέννηση ισχύει για τα παιδιά των αλλοδαπών.

Τα δικαστήρια στο Μέριλαντ, τη Μασαχουσέτη και την Ουάσιγκτον έχουν εκδώσει όλα εντολές που εμποδίζουν την εφαρμογή των σχεδίων του Τραμπ μετά από αίτημα περισσότερων από 20 πολιτειών, δύο ομάδων για τα δικαιώματα των μεταναστών και επτά μεμονωμένων εναγόντων.

