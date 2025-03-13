Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Μούτε Εγκέντε με μια ανάρτησή του στο facebook απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της προσάρτησης της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέφερε τη σκέψη να μας προσαρτήσει. Μην συνεχίσετε να μας συμπεριφέρεστε με ασέβεια. Φτάνει πια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Έγραψε επίσης ότι σχεδιάζει να συγκαλέσει μια συνάντηση των προέδρων όλων των πολιτικών κομμάτων της Γροιλανδίας «το συντομότερο δυνατό» για να αντιμετωπίσει τα σχόλια του Τραμπ.

«Επειδή αυτή τη φορά πρέπει να ενισχύσουμε την απόρριψή μας για τον Τραμπ».

Πηγή: skai.gr

