Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που παρατείνει την προθεσμία της 19ης Ιουνίου για την κινεζική εταιρεία ByteDance να εκποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της δημοφιλής εφαρμογής TikTok στις ΗΠΑ για 90 ημέρες.

«Μόλις υπέγραψα το Εκτελεστικό Διάταγμα που παρατείνει την προθεσμία για το κλείσιμο του TikTok για 90 ημέρες (17 Σεπτεμβρίου 2025)», ανέφερε σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Τραμπ αναβάλλει την απαγόρευση που επέβαλε το Κογκρέσο και επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ για την εφαρμογή.

Η αρχική ενέργεια έλαβε χώρα μέσω εκτελεστικού διατάγματος στις 20 Ιανουαρίου, την πρώτη ημέρα της θητείας του, μετά από μια σύντομη αναστολή της πλατφόρμας όταν τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση.

Στις αρχές Απριλίου, ο Τραμπ εξέδωσε εντολή για την παράταση της λειτουργίας του TikTok για 75 επιπλέον ημέρες, μετά την κατάρρευση μιας πιθανής συμφωνίας για την πώληση της εφαρμογής σε Αμερικανούς ιδιοκτήτες.

Από την πλευρά της, η κινεζική εταιρεία δήλωσε πως είναι ευγνώμων για την ηγεσία των ΗΠΑ και την υποστήριξη του προέδρου Τραμπ στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του Tik Tok.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με το γραφείο του αντιπροέδρου Τζέι ντι Βανς» προσθέτει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.