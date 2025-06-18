Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παρατείνει για 90 ημέρες την προθεσμία που έχει δοθεί στην κινεζική εφαρμογή TikTok για να βρει αγοραστή εκτός Κίνας, προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Αυτή η συνολικά 3η προθεσμία που δίνει ο Τραμπ στην εφαρμογή για να μην απαγορευτεί στις ΗΠΑ, λέγοντας πως έχει μια συμφωνία στα σκαριά.

«Όπως έχει πει πολλές φορές, ο πρόεδρος Τραμπ δεν επιθυμεί να πέσει μαύρο στο TikTok», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λέβιτ σε δήλωσή της την Τρίτη.

«Αυτή η παράταση θα διαρκέσει 90 ημέρες, κατά τις οποίες η κυβέρνηση θα περάσει δουλεύοντας για να διασφαλίσει ότι αυτή η συμφωνία θα κλείσει, ώστε ο αμερικανικός λαός να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το TikTok με τη βεβαιότητα ότι τα δεδομένα του είναι ασφαλή και προστατευμένα», σημείωσε.

Σύμφωνα με το Politico, η συμφωνία για την πώληση του TikTok βρέθηκε στο επίκεντρο του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ – Κίνας.

Την ώρα που ο Λευκός Οίκος ετοιμαζόταν να αποκαλύψει την οριστικοποιημένη συμφωνία για το TikTok πριν από την προθεσμία της 5ης Απριλίου, το Πεκίνο κάλεσε την ByteDance - τη μητρική εταιρεία του TikTok με έδρα την Κίνα - και την διέταξε να διακόψει τη συμφωνία, αφού η Ουάσινγκτον επέβαλε μια σειρά από αμοιβαίους δασμούς στην Κίνα.

Στο Κογκρέσο, οι Ρεπουμπλικάνοι απογοητεύονται όλο και περισσότερο από τις επανειλημμένες παρατάσεις, αλλά εξακολουθούν να δίνουν στον Τραμπ χώρο για να διαπραγματευτεί μια συμφωνία.



