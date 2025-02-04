Γροιλανδία: Εκλογές στις 11 Μαρτίου προτείνει ο πρωθυπουργός Μούτε Έγκεντε

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας πρότεινε σήμερα να διεξαχθούν γενικές εκλογές στις 11 Μαρτίου, εν μέσω του ζωηρού ενδιαφέροντος που έχει εκφράσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αυτό το στρατηγικής σημασίας νησί στην περιοχή της Αρκτικής.

Η προεκλογική εκστρατεία αναμένεται να περιστραφεί γύρω από τις φιλοδοξίες για ανεξαρτητοποίηση της Γροιλανδίας, την ανάπτυξη της εύθραυστης οικονομίας της νήσου και τις σχέσεις της με τη Δανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο. Μια περίοδο που δεν έχουμε ζήσει ποτέ στην πατρίδα μας. Δεν είναι η ώρα για εσωτερικές έριδες», αναφέρει ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, ο Μούτε Έγκεντε, σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να αναφερθεί στον Τραμπ.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία του να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο αυτού του στρατηγικής σημασίας νησιού, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής ή οικονομικής ισχύος για να πετύχει τον σκοπό του.

Η Γροιλανδία διεμήνυσε πως είναι ανοικτή σε προτάσεις για οικονομική συνεργασία, αλλά ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να γίνει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αποικία της Δανίας μέχρι το 1953, απέκτησε έκτοτε ευρεία αυτονομία – συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ανεξαρτητοποιηθεί –, αν και η Κοπεγχάγη παραμένει υπεύθυνη για την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική της.

Οι περισσότεροι Γροιλανδοί θα ψήφιζαν υπέρ της ανεξαρτησίας σε ενδεχόμενο δημοψήφισμα, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της Verian για λογαριασμό της δανέζικης εφημερίδας Berlingske και της γροιλανδικής Sermitsiaq. Ωστόσο, το 45% διευκρίνισε πως δεν επιθυμεί ανεξαρτησία εφόσον συνοδευτεί από μείωση του βιοτικού επιπέδου. Μόλις το 28% τάχθηκε κατά της ανεξαρτητοποίησης της Γροιλανδίας.

Η Γροιλανδία διαθέτει τεράστιο, ανεκμετάλλευτο, ορυκτό πλούτο, αλλά η οικονομία εξαρτάται από την αλιεία και τις ετήσιες επιχορηγήσεις από την Κοπεγχάγη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

