Πώς μπορεί να «απαντήσει» το Ιράν στον Τραμπ: Τι θα σήμαινε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Τρίτη προεδρικό μνημόνιο που επαναφέρει τη στρατηγική «μέγιστης πίεσης» κατά του Ιράν, με στόχο να εμποδίσει τη χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να μηδενίσει τις εξαγωγές πετρελαίου του, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος την Τρίτη.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα απειλήσει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ ως αντίποινα στην πίεση της Δύσης. Εάν προχωρήσει, θα σταματήσει το εμπόριο της περιοχής και θα οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Τι είναι τα Στενά του Ορμούζ

Το στενό βρίσκεται μεταξύ του Ομάν και του Ιράν και συνδέει τον Κόλπο στα βόρειά του με τον Κόλπο του Ομάν προς τα νότια και την Αραβική Θάλασσα.

Στο πιο στενό σημείο του έχει εύρος 33 χιλιομέτρων, με ναυτιλιακή λωρίδα πλάτους μόλις 3 χιλιομέτρων προς κάθε κατεύθυνση

Γιατί έχει σημασία

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχεται από τα Στενά ή περίπου 18-19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα.

Τα μέλη του ΟΠΕΚ, η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου τους μέσω των Στενών, κυρίως στην Ασία.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία προσπάθησαν να βρουν άλλες θαλάσσιες οδούς για να παρακάμψουν τα Στενά.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει ότι 2,6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα αχρησιμοποίητης δυναμικότητας από υπάρχοντες αγωγούς των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα για να παρακαμφθούν τα Στενά του Ορμούζ.

Το Κατάρ, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, στέλνει σχεδόν όλο το LNG του μέσω των Στενών, ποσότητα που αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας χρήσης LNG.

Το Ιράν έχει απειλήσει επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια ότι θα αποκλείσει το στενό, χωρίς ωστόσο να προχωρά στην πραγματοποίηση των απειλών του.

Ο πέμπτος στόλος των ΗΠΑ, που εδρεύει στο Μπαχρέιν, είναι επιφορτισμένος με την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας στην περιοχή.

Το χρονικό των εντάσεων

Το 1973, Άραβες παραγωγοί με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία επέβαλαν εμπάργκο πετρελαίου στους δυτικούς υποστηρικτές του Ισραήλ στον πόλεμο του με την Αίγυπτο.

Ενώ οι δυτικές χώρες ήταν οι κύριοι αγοραστές αργού που παρήγαγαν οι αραβικές χώρες εκείνη την εποχή, σήμερα ο κύριος αγοραστής του αργού πετρελαίου του ΟΠΕΚ είναι η Ασία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερδιπλασίασαν την παραγωγή υγρών υδρογονανθράκων τις τελευταίες δύο δεκαετίες και έχουν μετατραπεί από τον μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο σε έναν από τους κορυφαίους εξαγωγείς.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ 1980-1988, οι δύο πλευρές επιδίωξαν να διαταράξουν η μία τις εξαγωγές πετρελαίου της άλλης, σε αυτό που είναι γνωστό ως ο Πόλεμος των Τάνκερ

Τον Ιούλιο του 1988, ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κατέρριψε ένα ιρανικό αεροσκάφος, σκοτώνοντας και τους 290 επιβαίνοντες, με την Ουάσιγκτον να υποστηρίζει ότι επρόκειτο για ατύχημα και την Τεχεράνη να χαρακτηρίζει το περιστατικό σκόπιμη επίθεση.

Τον Ιανουάριο του 2012, το Ιράν απείλησε να αποκλείσει τα Στενά ως αντίποινα για τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις. Τον Μάιο του 2019, τέσσερα πλοία - συμπεριλαμβανομένων δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων - δέχθηκαν επίθεση στα ανοιχτά των ΗΑΕ, έξω από τα Στενά του Ορμούζ.



