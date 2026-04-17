Ο Τραμπ χλευάζει τους συμβούλους του που τον προειδοποίησαν για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Λας Βέγκας της Νεβάδα -όπου πήγε για να διαλαλήσει το μέτρο που προώθησε για την κατάργηση του φόρου στα φιλοδωρήματα- ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις άκρως διακυμανόμενες τιμές του πετρελαίου από τότε που η Ουάσινγκτον και το Ισραήλ άρχισαν να βομβαρδίζουν το Ιράν.

«Έχουμε συμβούλους - είναι πολύ ταλαντούχοι - λένε, "Κύριε, αν το κάνετε αυτό, τα καύσιμα θα φτάσουν τα 300 δολάρια το βαρέλι"», είπε ο Τραμπ, μιμούμενος έναν σύμβουλο, τον οποίο δεν κατονόμασε.

«Αλλά είπα, δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα τα πάμε καλά. Πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο», είπε ο Τραμπ.

Και πρόσθεσε, μιμούμενος για άλλη μια φορά τον σύμβουλό του: «Αλλά, κύριε, μην το κάνετε, κύριε. 300 δολάρια το βαρέλι, θα είναι κάτι τρελό. Θα έρθει ύφεση».

«Λοιπόν, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, επειδή μόλις φτάσαμε σε ένα ολοκαίνουργιο ιστορικό υψηλό (στη χρηματιστηριακή αγορά)», είπε.

Σημειώνεται ότι οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές έκλεισαν χθες σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq να καταγράφουν νέο ρεκόρ για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα και περιόρισε τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι αγορές παρακολουθούν στενά το ενδεχόμενο δεύτερης συνάντησης μεταξύ αξιωματούχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, στοιχείο που επηρεάζει τις προσδοκίες για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, καθώς η εκεχειρία Ισραήλ-Λιβάνου έφερε αισιοδοξία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν περισσότερο από 1% στα 98,05 δολάρια ανά βαρέλι στις 00:21 GMT και του αμερικανικού πετρελαίου WTI υποχώρησαν κάτω από τα 94 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 50% τον Μάρτιο, φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, και μόλις πρόσφατα έπεσαν κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, αλλά παρέμειναν εντός του εύρους των 90 δολαρίων αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

