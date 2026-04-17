Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες η Wall Street, σε κλίμα αισιοδοξίας για την προοπτική ειρηνικής διευθέτησης των συγκρούσεων, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου

Με κέρδη έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα αισιοδοξίας για την προοπτική ειρηνικής διευθέτησης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 115 μονάδων (+0,24%), στις 48.578,72 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 86,68 μονάδων (+0,36%), στις 24.102,70 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 18,33 μονάδων (+0,26%), στις 7.041,28 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Wall Street χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ
10 0 Bookmark