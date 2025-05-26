Το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποίησε μεγάλη δοκιμή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για αμυντικούς σκοπούς

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη δοκιμή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για αμυντικούς σκοπούς που έχει διεξαχθεί ποτέ στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της πενθήμερης άσκησης στο λιμάνι του Πόρτλαντ, περισσότερα από 200 μέλη της επιστημονικής κοινότητας, του στρατού και της βιομηχανίας, καθώς και διεθνείς εταίροι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία, συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων αλγορίθμων.

Στόχος ήταν η συλλογή κρίσιμων δεδομένων για την εκπαίδευση και επαλήθευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν την αναγνώριση στόχων, την επιτήρηση και την ταχύτερη λήψη αποφάσεων σε περίπλοκα επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Για το Βασιλικό Ναυτικό, τα νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που δοκιμάστηκαν αναμένεται να προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στη θαλάσσια επιτήρηση και στην αναγνώριση απειλών, βελτιώνοντας την αντίδραση σε κρίσιμες στιγμές κατά τη διάρκεια ναυτικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η Βασιλική Αεροπορία θα επωφεληθεί από προηγμένα συστήματα αναγνώρισης στόχων που επεξεργάζονται πληροφορίες από πολλαπλούς αισθητήρες ταυτόχρονα, μειώνοντας την πίεση στους πιλότους και επιτρέποντας πιο αποδοτικές επιχειρήσεις υπό απαιτητικές συνθήκες.

Όπως τονίστηκε από το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Άμυνας, στόχος δεν είναι η αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα, αλλά η ενίσχυση της ανθρώπινης κρίσης μέσω της τεχνολογίας. Οι αλγόριθμοι AI φιλτράρουν και αναλύουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων, παρέχοντας πιο καθαρή εικόνα της κατάστασης στο πεδίο και επιτρέποντας καλύτερη λήψη αποφάσεων.

Η εν λόγω άσκηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της δέσμευσης της κυβέρνησης να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2,5% του ΑΕΠ, ενισχύοντας τη στρατιωτική ετοιμότητα του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Η υφυπουργός άμυνας, Μαρία Ίγκλ τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη «έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη ζωή μας και να ενισχύσει την πολεμική μας ικανότητα, και η άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου υιοθετεί αυτό το τεχνολογικό άλμα προς τα εμπρός για να υποστηρίξει καλύτερα το προσωπικό στην πρώτη γραμμή».



