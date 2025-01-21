Εκτελεστικό διάταγμα όπου ζητάει να μετονομαστεί η ψηλότερη κορυφή της Βόρειας Αμερικής - το Ντενάλι στην Αλάσκα - σε Όρος ΜακΚίνλεϊ, εξέδωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναβιώνοντας μια ιδέα που είχε διατυπώσει πριν από χρόνια.

Η εντολή ήρθε λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του για δεύτερη φορά χθες Δευτέρα, είπε ότι σχεδιάζει να «αποκαταστήσει το όνομα ενός σπουδαίου προέδρου, του Γουίλιαμ ΜακΚίνλεϊ, δίνοντας το όνομά του στο όρος ΜακΚίνλεϊ. Ο Πρόεδρος McKinley έκανε τη χώρα μας πολύ πλούσια μέσω των δασμών και μέσω του ταλέντου του» δήλωσε.

Η γερουσιαστής των ΗΠΑ Lisa Murkowski σε δήλωσή της ανέφερε ότι διαφωνεί κάθετα με το ότι ο Τραμπ θέλει να αλλάξει το όνομα του Ντενάλι.

«Το ψηλότερο βουνό του έθνους μας, το οποίο ονομάζεται Ντενάλι για χιλιάδες χρόνια, πρέπει να συνεχίσει να είναι γνωστό με το νόμιμο όνομα που δόθηκε από τους Koyukon Athabascans της Αλάσκας, οι οποίοι διαχειρίζονται τη γη από αμνημονεύτων χρόνων», είπε.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικού Πάρκου, ένας ερευνητής το 1896 ονόμασε την κορυφή «Mount McKinley» για τον William McKinley, ο οποίος εξελέγη πρόεδρος εκείνη τη χρονιά. Ο McKinley δεν είχε πάει ποτέ στην Αλάσκα. Το όνομα αναγνωρίστηκε επίσημα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ μέχρι που άλλαξε το 2015 από την κυβέρνηση Ομπάμα σε Ντενάλι, για να αντικατοπτρίζει τις παραδόσεις των ιθαγενών της Αλάσκας και την προτίμηση πολλών κατοίκων της Αλάσκας. Η κίνηση προκάλεσε αντιδράσεις από νομοθέτες στην πολιτεία του ΜακΚίνλι, στο Οχάιο.

Το Ντενάλι είναι μια λέξη Αθαβασκανική που σημαίνει «ο υψηλός» ή «ο μεγάλος». Το εμβληματικό βουνό των 20.310 ποδιών (6.190 μέτρων), χιονισμένο και διάσπαρτο από παγετώνες, βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο και το Καταφύγιο Ντενάλι.

Ο Ρεπουμπλικάνος McKinley δολοφονήθηκε στις αρχές της δεύτερης θητείας του το 1901.

«Αυτή η εντολή τιμά τον Πρόεδρο McKinley που έδωσε τη ζωή του για το μεγάλο μας Έθνος και αναγνωρίζει ευσυνείδητα την ιστορική κληρονομιά του να προστατεύει τα συμφέροντα της Αμερικής και να δημιουργεί τεράστιο πλούτο για όλους τους Αμερικανούς», αναφέρει το έγγραφο.

Ο Τραμπ επανεξέτασε το θέμα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στα τέλη του περασμένου έτους, μετά την εκλογή του.

«Ο ΜακΚίνλεϊ ήταν ένας πολύ καλός, ίσως σπουδαίος πρόεδρος», είπε ο Τραμπ τον Δεκέμβριο. «Έβγαλαν το όνομά του από το όρος McKinley, σωστά; Αυτό κάνουν στους ανθρώπους».

Η Αλάσκα και το Οχάιο είχαν διαφωνίες για το όνομα για δεκαετίες. Η Αλάσκα είχε πάγιο αίτημα να αλλάξει το όνομα από το 1975, όταν το νομοθετικό σώμα ενέκρινε ψήφισμα και ο τότε Κυβερνήτης ο Τζέι Χάμοντ έκανε έκκληση στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Στο ίδιο εκτελεστικό διάταγμα τη Δευτέρα, ο Τραμπ ζήτησε επίσης να αλλάξει το όνομα του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπος της Αμερικής.

