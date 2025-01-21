ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας από Νταβός: Δεν αυξάνεται ο κίνδυνος πολέμου Ισραήλ-Ιράν λόγω Τραμπ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε σήμερα ότι δεν θεωρεί πως η νέα κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ αυξάνει τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή που πολλοί φοβούνταν μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ο πρίγκιπας Φέισαλ μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η προσέγγιση του Τραμπ στο Ιράν θα κάνει την Τεχεράνη να επιδιώξει συνεργασία με την Ουάσινγκτον, διευθετώντας το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

«Προφανώς ένας πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, οποιοσδήποτε πόλεμος στην περιοχή μας, είναι κάτι που πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο επικεφαλής της σαουδαραβικής διπλωματίας στη διάρκεια της συνόδου που φιλοξενείται στο δημοφιλές ελβετικό θέρετρο.

Ο ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας είπε ότι δεν θεωρεί πως με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ αυξάνεται ο κίνδυνος πολέμου. Αντιθέτως, υπογράμμισε, «ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές πως δεν τάσσεται υπέρ των συγκρούσεων».

Ο πρίγκιπας Φέισαλ μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ ανέφερε ότι θα επισκεφθεί τη Βηρυτό αυτήν την εβδομάδα, στην πρώτη επίσκεψη σαουδάραβα υπουργού Εξωτερικών στον Λίβανο εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Το βασίλειο αντιμετώπιζε με καχυποψία τον Λίβανο λόγω της ισχυρής επιρροής της Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ο επικεφαλής της σαουδαραβικής διπλωματίας χαρακτήρισε θετική την εκλογή προέδρου στον Λίβανο, ύστερα από δύο χρόνια που ο προεδρικός θώκος παρέμενε κενός, αλλά τόνισε πως το Ριάντ θέλει να δει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις ώστε να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις του με τη Βηρυτό.

Το κοινοβούλιο του Λιβάνου εξέλεξε πρόσφατα τον Ζοζέφ Αούν στην προεδρία της χώρας, έναν στρατηγό που χαίρει της υποστήριξης των ΗΠΑ, υποδηλώνοντας πως η επιρροή της Χεζμπολάχ στις κρατικές υποθέσεις έχει εξασθενήσει μετά την επίθεση του Ισραήλ εναντίον της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

