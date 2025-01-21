Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με την αντίδραση της Χίλαρι Κλίντον στην ομιλία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τις δηλώσεις του για το Μεξικό.

Στην ομιλία του μετά την ορκωμοσία, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να κηρύξει «εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα νότια σύνορα με το Μεξικό», καθώς και «εθνική ενεργειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως έχει σχέδιο να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής, με την κάμερα να καταγράφει την Χίλαρι Κλίντον να ξεσπά σε γέλια, ειρωνευόμενη τον Τραμπ.

Δείτε το απόσπασμα:

Kamala Harris and Hilary Clinton react to Donald Trump declaring he will rename the Gulf of Mexico to Gulf of America.



pic.twitter.com/zxcXz374P3 — Pop Base (@PopBase) January 20, 2025

Πηγή: skai.gr

