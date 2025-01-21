Λογαριασμός
Η στιγμή που η Χίλαρι Κλίντον ξεσπά σε γέλια όταν ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πως θα μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού - Δείτε βίντεο

Η κάμερα έπιασε την Χίλαρι Κλίντον να ξεσπά σε γέλια την ώρα που ο Τραμπ ανέφερε πως θέλει να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής

Χίλαρι Κλίντον

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με την αντίδραση της Χίλαρι Κλίντον στην ομιλία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τις δηλώσεις του για το Μεξικό.

Στην ομιλία του μετά την ορκωμοσία, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να κηρύξει «εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα νότια σύνορα με το Μεξικό», καθώς και «εθνική ενεργειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως έχει σχέδιο να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής, με την κάμερα να καταγράφει την Χίλαρι Κλίντον να ξεσπά σε γέλια, ειρωνευόμενη τον Τραμπ.

Δείτε το απόσπασμα:

