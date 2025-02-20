Στην Ουκρανία αναμένεται να ταξιδέψει τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, θα βρεθεί στο Κίεβο για να επιβεβαιώσει την υποστήριξη της Ισπανίας στην ουκρανική δημοκρατία και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

El lunes estaré en Kyiv para reafirmar el apoyo de España a la democracia ucraniana y al presidente @ZelenskyyUa.#SlavaUkraini — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 20, 2025

Πηγή: skai.gr

