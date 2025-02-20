Λογαριασμός
Στην Ουκρανία αναμένεται να ταξιδέψει τη Δευτέρα ο Σάντσεθ για να στηρίξει τον Ζελένσκι

Ο Ισπανός πρωθυπουργός δηλώνει πως θα βρεθεί στο Κίεβο για να επιβεβαιώσει την υποστήριξη της Ισπανίας στην ουκρανική δημοκρατία και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Pedro Sanchez

Στην Ουκρανία αναμένεται να ταξιδέψει τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, θα βρεθεί στο Κίεβο για να επιβεβαιώσει την υποστήριξη της Ισπανίας στην ουκρανική δημοκρατία και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

