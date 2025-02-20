Ένας έφηβος 16 ετών σκότωσε σήμερα, Πέμπτη, το πρωί δύο γυναίκες σε επίθεση με μαχαίρι στην Τσεχία, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι το κίνητρο του δράστη δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές.

Ο ύποπτος, τσεχικής υπηκοότητας, συνελήφθη μερικά λεπτά μετά την επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα ενός εμπορικού κέντρου στα περίχωρα της Χράντετς Κράλοβε, μιας πόλης περίπου 90.000 κατοίκων που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από την Πράγα.

Τα δύο θύματα, τα οποία είχαν «τραυματισθεί σοβαρά», δεν κατέστη δυνατό να σωθούν «παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας», διευκρίνισε η αστυνομία μέσω του Χ.

Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που άνοιγε το κατάστημα. Σύμφωνα με τα τσεχικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης επιτέθηκε σε μια πωλήτρια που βρισκόταν στο ταμείο και σε μια άλλη εργαζόμενη στο πίσω μέρος του καταστήματος.

Ο πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων καταγγέλλοντας «μια ακατανόητη και τρομερή πράξη».

Οι επιθέσεις είναι σπάνιες σ' αυτή τη χώρα της κεντρικής Ευρώπης, η οποία είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και έχει πληθυσμό 10,9 εκατομμύρια κατοίκους.

Αυτός ο διπλός φόνος συνέβη σε τεταμένη ατμόσφαιρα, καθώς στη γειτονική Αυστρία είχε σημειωθεί το περασμένο Σαββατοκύριακο μια επίθεση με μαχαίρι από Σύρο πρόσφυγα, ο οποίος δήλωσε πως ανήκει στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Ένα 14χρονο αγόρι σκοτώθηκε και πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν από την επίθεση αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.