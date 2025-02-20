Η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να επιδιώξει να συνάψει μια απλοποιημένη συμφωνία για τα ορυκτά με την Ουκρανία για να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία και αργότερα να διαπραγματευτεί λεπτομερείς όρους, όπως πόσους από τους τεράστιους πόρους της Ουκρανίας θα κατέχουν οι ΗΠΑ, είπαν στο Reuters την Τετάρτη δύο άτομα με γνώση του θέματος.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι απέρριψε τη λεπτομερή πρόταση των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία η Ουάσιγκτον θα λάμβανε το 50% των κρίσιμων ορυκτών της Ουκρανίας, που περιλαμβάνουν γραφίτη, ουράνιο, τιτάνιο και λίθιο, το τελευταίο βασικό συστατικό στις μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Αυτό το επεισόδιο κατέστησε σαφές ότι η επίτευξη πλήρους συμφωνίας θα πάρει χρόνο, ανέφεραν οι πηγές. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέλει να υπάρξει μια συμφωνία με την Ουκρανία προτού επιτρέψει ενδεχομένως περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στο Κίεβο ή να προχωρήσει σε μια προσπάθεια μεσολάβησης επίσημων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για τον τερματισμό του τριετούς πολέμου, ο οποίος προκλήθηκε από την εισβολή της Μόσχας στη γείτονά της.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, βρίσκεται στο Κίεβο αυτή την εβδομάδα για να συζητήσει τις παραμέτρους ενός αναθεωρημένου συμφώνου και τι χρειάζεται η Ουκρανία σε αντάλλαγμα για την υπογραφή. Ο Ζελένσκι είπε ότι θα συναντηθεί με τον Κέλογκ την Πέμπτη «και είναι ζωτικής σημασίας για εμάς αυτή η συνάντηση - και η συνολική συνεργασία με την Αμερική - να είναι εποικοδομητική».

Όταν ρωτήθηκε εάν αξιωματούχοι των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιδιώκουν μια συμφωνία, ένας σύμβουλος του Τραμπ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε για τον Ζελένσκι: «Απολύτως, πρέπει να επαναφέρουμε αυτόν τον τύπο στην πραγματικότητα».

Η πίεση για μια συμφωνία συνεχίζεται παρά το διευρυνόμενο ρήγμα μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι.

Ο Τραμπ κατήγγειλε τον Ουκρανό ομόλογό του ως «δικτάτορα χωρίς εκλογές» την Τετάρτη, αφού ο Ζελένσκι είπε ότι ο Τραμπ ήταν «παγιδευμένος σε μια ρωσική φούσκα παραπληροφόρησης», μια απάντηση στον πρόεδρο των ΗΠΑ που είπε ότι η Ουκρανία ξεκίνησε τον πόλεμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρείχαν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία τα τελευταία τρία χρόνια και ο Τραμπ είπε ότι οι αμερικανικές επενδύσεις σε ουκρανικά ορυκτά θα μπορούσαν να διασφαλίσουν «ότι θα πάρουμε με κάποια μορφή αυτά τα χρήματα πίσω». Πιέζει ώστε το Κίεβο να χορηγήσει στις ΗΠΑ παραχωρήσεις ορυκτών αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως αναγνώριση της βοήθειας της Ουάσιγκτον.

Οι πηγές ανέφεραν ότι είναι σημαντικό για τον Τραμπ να μπορεί να ανακοινώσει δημόσια στον αμερικανικό λαό ότι οι ΗΠΑ ανακτούν τη βοήθεια.

Λιγότερο «αρπακτική»

Δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό η αρχική πρόταση των ΗΠΑ πλαισιώθηκε ως αποζημίωση για προηγούμενες αποστολές όπλων ή για μελλοντικές δόσεις. Ωστόσο, ο Ζελένσκι είπε ότι επικεντρώθηκε πολύ στα συμφέροντα των ΗΠΑ και δεν είχε εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο.

«Δεν μπορώ να πουλήσω τη χώρα μας», είπε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη.

Μια τρίτη πηγή που γνωρίζει το θέμα είπε ότι η Ουκρανία είναι πρόθυμη να κάνει μια συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ. Μια άλλη πηγή είπε επίσης ότι το Κίεβο ήταν έτοιμο να κάνει μια συμφωνία, αλλά ότι δεν πρέπει να φαίνεται τόσο «αρπακτική» όσο η συμφωνία που πρότειναν αρχικά οι ΗΠΑ.

Λεπτομέρειες των συζητήσεων των ΗΠΑ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία ορυκτών, συμπεριλαμβανομένου του ποιος από τη διοίκηση βοήθησε στη σύνταξη της αρχικής πρότασης, είναι άγνωστες.

Η αναθεωρημένη προσέγγιση είναι μόνο μία από τις πολλές που συζητούνται στον Λευκό Οίκο σχετικά με τον τρόπο σύναψης μιας συμφωνίας με το Κίεβο τις επόμενες εβδομάδες, ένα ασυνήθιστα γρήγορο χρονοδιάγραμμα για έναν περίπλοκο τομέα όπου οι συμφωνίες περιλαμβάνουν συνήθως ιδιωτικές εταιρείες και κρατικές οντότητες, όχι κυβερνήσεις.

Ο Τραμπ επανέλαβε την Τετάρτη την απογοήτευσή του που το μεγαλύτερο μέρος της αμερικανικής βοήθειας ήταν επιχορηγήσεις, ενώ η Ευρώπη, είπε, κατά κύριο λόγο ότι χορηγούσε δάνεια. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν λαμβάνουν τίποτα πίσω», είπε.

Επέκρινε επίσης την απόρριψη του Ζελένσκι για το 50-50, χαρακτηρίζοντάς την ως παραβίαση μιας συμφωνίας χωρίς καμία απόδειξη ότι το Κίεβο είχε όντως συμφωνήσει σε αυτήν. «Είχαμε μια συμφωνία που δεν τήρησαν, έσπασαν αυτή τη συμφωνία… την έσπασαν πριν από δύο ημέρες», είπε ο Τραμπ.

Τα ορυκτά και η Ρωσία

Μια αναθεωρημένη, απλουστευμένη προσέγγιση θα βοηθούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να παρακάμψουν πολυάριθμα νομικά και υλικοτεχνικά εμπόδια και να τους έδινε χρόνο να διαπραγματευτούν τις λεπτομέρειες της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής εσόδων, σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

«Οι ΗΠΑ δεν έχουν χρησιμοποιήσει ιστορικά ανταλλαγές φυσικών πόρων για βοήθεια, αλλά είναι ένα δοκιμασμένο εργαλείο στο βιβλίο ορυκτών της Κίνας», δήλωσε η Γκρέισλιν Μπασκαράν, διευθύντρια του προγράμματος ασφάλειας κρίσιμων ορυκτών στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών.

«Η Ουκρανία ενδιαφέρεται έντονα για την οικοδόμηση μιας βαθύτερης σχέσης οικονομικής ασφάλειας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πρέπει να βρει έναν τρόπο να αναγνωρίσει τη σημαντική αμερικανική επένδυση που έχει ήδη γίνει για το μέλλον της Ουκρανίας», δήλωσε ο Τάισον Μπάρκερ, πρώην αναπληρωτής ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας.

«Οι Ουκρανοί είναι περισσότερο από πρόθυμοι να δώσουν επιπλέον πλεονεκτήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη μορφή προνομιακής πρόσβασης με ευνοϊκούς όρους σε κρίσιμους ορυκτούς πόρους, σε αναγνώριση των δισεκατομμυρίων δολαρίων που οι Αμερικανοί φορολογούμενοι έχουν δώσει για την Ουκρανία», είπε. «Αυτό είναι κάτι το οποίο οι Ουκρανοί σχεδιάζουν εδώ και αρκετό καιρό».

Ο Μπάρκερ είπε ότι ορισμένοι παρόμοιοι όροι θα πρέπει να θεσπιστούν σε άλλες χώρες που συνεισέφεραν σημαντικά στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά, της Βρετανίας, της Ιαπωνίας και της ΕΕ.

Αλλά η Ρωσία επιθυμεί επίσης τους φυσικούς πόρους της Ουκρανίας, οι δυνάμεις της, (που έχουν ήδη καταλάβει το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων σπάνιων γαιών), απέχουν τώρα λίγο περισσότερο από 4 μίλια από ένα γιγάντιο κοίτασμα λιθίου.

Η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συζητήσουν την τύχη των κοιτασμάτων ορυκτών σε περιοχές που κατέλαβε η Ρωσία, είπε ο Ζελένσκι, αμφισβητώντας ότι τα ορυκτά σε αυτές τις περιοχές θα δοθούν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και στους εταίρους του, Ιράν, Βόρεια Κορέα και Κίνα.

Πηγή: skai.gr

