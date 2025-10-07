Η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε για πέμπτη φορά αντικρουόμενα μέτρα για την πολιτική υγειονομικής περίθαλψης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι χαίρεται που συνεργάζεται με τους Δημοκρατικούς για την πολιτική υγειονομικής περίθαλψης, ένα βασικό σημείο τριβής στις προσπάθειες επαναλειτουργίας της κυβέρνησης, αλλά τόνισε ότι το κλείσιμο της κυβέρνησης πρέπει πρώτα να τερματιστεί.

«Στην πραγματικότητα, θα έπρεπε να ανοίξουν την κυβέρνησή μας απόψε!», έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social.

Η Γερουσία, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, απέρριψε για πέμπτη φορά αντικρουόμενα μέτρα για τη χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, με ανεπαρκή υποστήριξη τόσο για την πρόταση των Ρεπουμπλικανών για τη χρηματοδότηση των λειτουργιών έως τις 21 Νοεμβρίου όσο και για μια Δημοκρατική εκδοχή που θα παρέτεινε επίσης τις επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης που πρόκειται να λήξουν στο τέλος του έτους.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι θα ήταν ανοιχτός σε μια συμφωνία για τις επιδοτήσεις, οι οποίες βοηθούν 24 εκατομμύρια ανθρώπους να αγοράσουν ασφάλιση υγείας μέσω του Νόμου για την Προσιτή Φροντίδα Υγείας (Affordable Care Act) - ενός νόμου στον οποίο οι Ρεπουμπλικάνοι αντιτίθενται σθεναρά εδώ και χρόνια. Η ενίσχυση των επιδοτήσεων που λήγουν ήταν το κύριο αίτημα των Δημοκρατικών και ο κύριος λόγος για την καταψήφιση του σχεδίου των Ρεπουμπλικανών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.